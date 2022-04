Dé-dollarisation en marche : Un processus qui mûrit…

« Moscou et Pékin ont construit toute l’infrastructure pour la transition vers le commerce des monnaies nationales », a déclaré mardi 26 avril Igor Morgulov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, dans une interview à l’agence russe Novosti. « En ce qui concerne les règlements commerciaux, les événements récents ont clairement montré que les monnaies nationales sont le moyen de paiement le plus fiable et le plus sûr », a ajouté le responsable.

« Nous avons construit l’infrastructure nécessaire avec la Chine dans ce domaine, et il y a une banque en Russie pour mettre en place des procédures de compensation en yuan. Un accord sur les échanges de devises a été conclu entre les banques centrales des deux pays », a rappelé I. Morgulov qui assure que « la part des transactions commerciales entre la Russie et la Chine dans les monnaies nationales a augmenté au cours des dernières années ». Rien qu’au premier semestre de l’année dernière, elle a atteint les 25%.

« La Russie et la Chine verront davantage de croissance rapide dans un avenir proche », a-t-il prévu.

Depuis des années, la Russie s’efforce de réduire sa dépendance au dollar, à la lumière de la politique de sanctions suivie par les États-Unis et les pays occidentaux. Sachant que Washington a récemment utilisé la monnaie américaine comme outil de sanctions, après que la Russie a lancé sa propre opération militaire en Ukraine. « L’économie russe continue de se stabiliser, coïncidant avec le ralentissement de l’inflation et le renforcement du rouble russe », a déclaré lundi le président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion du gouvernement sur les questions économiques.

Lors de la visite du président russe à Pékin en février dernier, une déclaration conjointe entre Moscou et Pékin a révélé le partenariat stratégique entre ces deux pays qui s’est concrétisé par la conclusion de plus de 15 accords, dont celui de fournir du gaz russe à la Chine via un nouveau pipeline.

L’administration des douanes chinoise a également révélé, en mars dernier, que le volume des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine au cours des deux premiers mois de 2022 avait augmenté de 38,5 %.

Le rouble russe continue de s’apprécier face aux devises américaine et européenne, suite aux mesures de la Banque centrale russe visant à réduire les effets des sanctions.