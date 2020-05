De l’électricité en l’air entre Washington et Pékin

Rompre les relations tout court? Cette option à l’égard de la Chine a été mentionnée par le Président américain qui estime qu’une telle décision permettrait à son pays d’économiser 500 milliards de dollars.

«On pourrait faire beaucoup de choses. On pourrait rompre toute relation», c’est ainsi qu’il a répondu à la demande de la présentatrice de commenter la proposition d’un sénateur qui avait suggéré que Washington cesse de délivrer des visas aux étudiants chinois. «Si on le faisait que se passera-t-il? On économiserait 500 milliards de dollars, si on rompait toute relation». Et d’ajouter qu’il avait de très bonnes relations avec son homologue chinois, mais que pour le moment il ne voulait pas lui parler.

Le sénateur républicain Lindsey Graham avait plus tôt annoncé avoir soumis une proposition de loi sur la responsabilité du Covid-19 et proposant de sanctionner la Chine si cette dernière ne livre pas un rapport exhaustif sur l’apparition du foyer de coronavirus dans le pays. Huit autres sénateurs du même parti ont soutenu l’initiative. La partie chinoise a par la suite protesté.

Dans ce contexte, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkova déclaré que Moscou jugeaient comme étant infondées les accusations américaines, ajoutant que les reproches au sujet de retard ou d’actions inappropriées de Pékin dans sa gestion de la crise du coronavirus n’avaient aucun fondement.

Le FBI crie au piratage…

En parallèle, la police fédérale américaine a émis un avertissement officiel mercredi 13 mai, aggravant davantage les tensions déjà vives entre Washington et Pékin au sujet de la pandémie.

« Les tentatives de la Chine pour cibler les secteurs de la santé et de la recherche représentent une menace grave pour la réponse de notre pays au Covid-19 », affirment et le FBI et l’Agence pour la cybersécurité dans un avertissement officiel.

Le FBI dit enquêter sur des pirates informatiques affiliés à Pékin, qui tenteraient de ravir les recherches effectuées sur un vaccin, mais aussi sur les traitements et les tests de dépistage de la maladie.

Il s’agirait de pirates informatiques, mais aussi de chercheurs et étudiants qui, selon l’administration US, sont activés pour voler des informations au sein des instituts universitaires et des laboratoires publics où ils travaillent. La police appelle les organismes concernés à prendre des mesures pour protéger leurs systèmes informatiques,

La diplomatie chinoise avait balayé par avance tout soupçon de piratage, assurant « combattre » toute sorte de cyberattaque. « Nous sommes à la pointe de la recherche mondiale sur un vaccin et un traitement contre la maladie Covid-19. Il est immoral de viser la Chine avec des rumeurs et des calomnies en l’absence de preuves », avait insisté, en début de semaine, le ministère chinois des Affaires étrangères.

Les États-Unis reprochent déjà de longue date au géant asiatique de se livrer à l’espionnage industriel. Les Américains ont fait de la défense de leur propriété intellectuelle une priorité dans la guerre commerciale que se livrent les deux grandes puissances.