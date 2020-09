De lourds défis attendent l’Exécutif tunisien de H. Mechichi

Les partis politiques ont bien été consultés par Hichem Mechichi mais ils n’auront voix au chapitre que pour accepter ou refuser une liste gouvernementale apolitique de 28 personnes, choisies pour leurs compétences.

Le président de la République, sans parti, a supervisé la manœuvre, plaçant même un proche au ministère de l’Intérieur. D’ailleurs Kaïs Saied reprend la main dans l’arène politique. Si en Tunisie, en effet, les prérogatives du chef de l’Etat sont limitées, il a tout de même le pouvoir de dissoudre l’Assemblée si les députés n’accordent pas la confiance au nouveau gouvernement. Un refus de l’hémicycle risquerait donc, en cas de législatives anticipées, de faire perdre leurs sièges à nombre de députés, une menace peut-être suffisante pour voter la confiance.

Le parti islamiste, Ennahdha, première force parlementaire dont le chef a été reçu il y a quelques jours par le Président de la république, a décidé de voter en faveur du nouveau gouvernement. Si cette formation n’est plus la force qu’elle était, elle dispose toujours de la capacité, en cas de désaccord majeur, de faire tomber le nouvel Exécutif « technocrate » dont l’assise parlementaire s’annonce fragile. H. Mechichi aura la lourde tâche de redonner espoir à une population frappée par un chômage à 18 %, dans une économie en berne où le moteur touristique est à l’arrêt. Pendant 25 minutes, H. Mechichi a été écouté avec attention sous la coupole du Bardo lorsqu’il a présenté les grandes lignes de son programme de gouvernement, avant d’introduire les 25 ministres et 3 secrétaires d’État de son équipe serrée (28 membres). Aux élus, il a proposé un pacte de confiance, fondé sur un contrat d’objectif scellé avec chaque membre du gouvernement, sur la base d’une lettre de mission très précise. « Nous devons trouver une forme consensuelle pour partager ensemble les charges », a-t-il martelé à cette occasion. Reste à savoir si ce troisième gouvernement qui se présente devant le parlement depuis les dernières législatives de 2019, aura la chance d’enclencher la dynamique qui manque à la Tunisie pour mieux gérer ses déficits multiples, les plus importants étant socio-économiques. Le programme déroulé par le nouveau patron de l‘Exécutif a pour signes distinctifs l’action et la concrétisation.