De lourds nuages pèsent sur la RAM !

L’affaire est grave ! Gros employeur, le top management de la compagnie RAM entend se délester de nombre de ses salariés pour pouvoir reprendre son envol. Jeudi dernier, face aux représentations des syndicats des salariés, Abdelhamid Addou, PDG de la RAM a exposé les mesures susceptibles d’atténuer l’impact de cette crise inédite. Dans un communiqué publié par le bureau syndical de la fédération nationale du transport aérien (FNTA), affiliée à l’UMT, à l’issue de cette rencontre boudée par l’association marocaine des pilotes de ligne (AMPL), le syndicat cite pêle-mêle «réduction de la flotte», «fermeture de certaines représentations», « réduction de l’effectif de 858 salariés, toutes catégories confondues» et évoque un plan de départ volontaire « négocié » du personnel ayant plus de 57 ans avec 15 ans d’ancienneté. Devant pareil plan social, la FNTA a appelé ses membres à «rester solidaires et mobilisés autour du bureau syndical et de leurs représentants».

Pour la FNTA, la gravité de la situation exige la transparence. Et si le staff de la compagnie parle de « comité d’entreprise », on préfère, du côté syndical, évoquer plutôt une « réunion d’information » au cours de laquelle la direction a levé le voile sur son plan de sortie de crise. «Pour nous, ce n’était pas un comité d’entreprise car celui-ci devait remplir un certain nombre de conditions. Or ils n’ont pas partagé avec nous au préalable l’ordre du jour», nuance Allal Babalahcen, secrétaire général du bureau syndical de la RAM, affilié à l’UMT . «Nous les avons écoutés. Nous attendrons leurs propositions pour les analyser et présenter nos arguments et nos recommandations, car un comité d’entreprise n’est pas là juste pour entendre», ajoute-t-il. «Notre position est ferme et nous ne cautionnerons jamais des licenciements économiques. Nous savons très bien que la situation difficile ne date pas d’aujourd’hui. La crise sanitaire n’a été que l’accélérateur. Nous ne pouvons pas venir aujourd’hui et commencer à licencier des salariés, que ce soit ceux n’ayant que deux ou trois ans d’ancienneté ou ceux ayant 25 ou 30 ans», ajoute le syndicaliste.

L’une des pistes envisagées pour la sortie de crise conduit à «licencier 30% du personnel navigant technique (environ 180 pilotes), 30% du personnel navigant commercial (hôtesses et stewards) et 13% du personnel au sol, sans compter les suppressions d’emplois chez les filiales (RAM Handling, etc), ont laissé entendre nombre de sites qui ont relayé l’information « non officielle ». Plus, les informations qui circulaient sur la réduction de la voilure de la compagnie nationale évoquent «l’éventualité de céder une vingtaine d’avions dont 4 Embraer, 4 Dreamliner 787 et une douzaine d’appareils B737».

Le dossier est par trop lourd pour que l’Exécutif n’entre pas en ligne pour dégager les solutions idoines pour le transporteur national. Pas trop loin de chez nous, au Portugal, l’Exécutif a choisi de renationaliser la TAP plutôt que de la laisser se crasher.