De nouveau, Ebola s’acharne sur la RDC

Les quatre décès ont été enregistrés dans un quartier de Mbandaka, le chef-lieu de la province de l’Equateur à environ 600 km à vol d’oiseau au nord de la capitale Kinshasa. Les deux villes sont reliées par le fleuve Congo (environ une semaine de navigation).

« L’Institut national de recherche bio-médicale (INRB) vient de me confirmer que les échantillons venus de Mbandaka sont positifs à la maladie à virus Ebola », a ajouté le ministre. « Nous allons leur envoyer très rapidement le vaccin et aussi les médicaments », a-t-il poursuivi, envisageant de se rendre sur les lieux en fin de semaine. La province de l’Équateur a été touchée par une précédente épidémie d’Ebola entre mai et juillet 2018 (54 cas pour 33 morts et 21 survivants). « C’est une province qui a déjà connu la maladie. Ils ont déjà des réflexes de ce qu’il faut faire. Ils ont déjà commencé la riposte au niveau local depuis hier » dimanche, a estimé le ministre.

Une autre épidémie d’Ebola est encore en cours à l’autre bout du pays, dans l’Est, qui a tué 2 280 personnes depuis août 2018. La fin de cette épidémie doit être proclamée le 25 juin, au bout d’un compte à rebours de 42 jours sans nouveau cas. Il s’agit de la onzième épidémie de fièvre Ebola déclarée sur le sol congolais depuis la découverte du virus dans ce pays alors appelé Zaïre en 1976. La RDC est également touchée par l’épidémie mondiale de coronavirus (3 195, dont 2 896 à Kinshasa, et 72 décès, selon les derniers chiffres officiels publiés lundi).