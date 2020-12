De nouveaux dispositifs de la Botola PRO: Des mesurettes pour colmater les brèches

Une Ligue dont le Comité Directeur ne s’est réuni même pas pour oser parler de propositions de cette dernière régie par des statuts non adoptés ni par l’Assemblée Générale de la FRMF ni par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Quant à la convention qui doit lier la FRMF et la LNFP, c’est du pipeau !

La Botola PRO qui porte le nom d’un nouveau sponsor sous la forme du mailing devait en principe démarrer cette saison qui s’ouvre le 4 décembre 2020 avec des clubs mutés en sociétés sportives. Mais le président de la FRMF a fait montre de complaisance bien que les clubs aient bénéficié du concours financier public du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il s’agit de la bagatelle de 100 millions de dirhams rétrocédés aux clubs de la BOTOLA PRO D1 et D2. Deux clubs ne figurent plus dans la liste des clubs de la Botola PRO après leur relégation en division amateur : Chabab Rif El Hoceima et Union Sportive de Sidi Kacem.

Le gouvernement a de son côté fait l’essentiel pour réussir le démarrage de la Botola PRO avec des sociétés sportives. Des incitations fiscales ont été légiférées dont l’exonération quinquennale de l’IS et de la TVA voire des abattements forfaitaires pour les salaires des joueurs et des cadres sportifs allant jusqu’à 80 pour le compte de l’année 2021. Le processus de la professionnalisation du football marocain est une chose trop sérieuse pour le laisser à la FRMF, une association de droit privé. Car les dirigeants sportifs de tout acabit abusent du cadre associatif amateur et agissent souvent comme des supporters !

Outre les consignes données aux clubs suite au nouveau contrat de sponsoring dont on ignore le montant, la circulaire fédérale somme les clubs à tenir leurs Assemblées Générales avant le 24 décembre et en mode de visioconférence. La troisième mesure et c’est là que le bât blesse porte sur le recrutement des joueurs. La circulaire précise « qu’aucun recrutement n’est autorisé sans les garanties financières nécessaires présentées à la Commission de Contrôle et de Gestion et la Commission du Statut du joueur, et fixées dans les lettres qui ont été remises respectivement à cet effet. » Cette mesure appelle de nos deux observations : Comment pourrait-on exiger des garanties financières à des clubs qui n’ont même pas épongé les litiges après des sentences exécutoires et définitives prononcées contre eux ? Comment la commission du statut du joueur, présidée par un président d’un club, pourrait statuer sur les transferts en toute neutralité et quid du règlement spécifique qui la régit si règlement spécifique il y a?

La quatrième mesure dispose que chaque club ne peut s’engager à participer qu’à une seule compétition internationale. Pour les entraineurs, la cinquième mesure stipule qu’« en cas de rupture anticipée du contrat avec un club, les cadres techniques titulaires d’une licence d’entraineur délivrée par la FRMF, ne peuvent ni bénéficier d’une autre licence , ni occuper d’autres fonctions techniques auprès d’un autre club dans le même niveau de compétition ou d’un niveau supérieur. »

Si la sixième mesure a trait aux pelouses naturelles des stades notamment pour les clubs de la Première division PRO, la septième mesure appelle les clubs à « l’application stricte des directives contenues dans le protocole sanitaire de la FRMF et des dispositions CAF Covid-19(…) ». Et d’ajouter « que les effectifs devront être testés tous les 15 jours et que les équipes engagées devront présenter au moins 11 joueurs disponibles dont 1 gardien de but et 4 remplaçants pour participer aux matches. »

La même mesure dispose que « les clubs sont autorisés à qualifier 30 joueurs « Séniors » sans restriction d’âge, et en ce qui concerne la fiche de qualification « Espoirs », les clubs sont autorisés à enregistrer un maximum de 30 joueurs en respectant les limitations d’âge de cette catégorie. En plus, les joueurs natifs 1999 dûment inscrits dans le championnat ‘’Espoirs’’ de la saison 2019-2020 seront qualifiés exceptionnellement pour la saison 2020-2021. « (…) Lorsqu’une équipe se trouve dans l’impossibilité de participer à un match, parce qu’elle ne dispose pas du nombre minimum de joueurs ou ne peut pas se rendre sur le lieu du match à cause des restrictions de voyage ou autres restrictions liées à la Covid-19, elle sera considérée comme ayant perdu le match 2-0 sauf cas de force majeure.

La huitième disposition est l’augmentation du nombre de joueurs autorisés à être inscrits sur la feuille de match. Au lieu de 18 joueurs, le nombre est passé à 20. Les 9ème et 10ème dispositions portent sur le nombre de remplaçants à effectuer en trois opportunités qui est de cinq ainsi que les dispositifs de rafraîchissement.

La circulaire fédérale a rappelé in fine que le Comité Directeur Fédéral inscrira à l’ordre du jour de la prochaine AG de la FRMF le système de barrage proposé par les ligues professionnelles et amateures. Comme si les systèmes des championnats de toutes divisions confondues étaient auparavant l’objet de délibérations d’assemblées générales antérieures ! On va donc amender ce qui avait été ‘’adopté’’ naguère d’une manière mâtinée ! Ce qui est contraire au principe du parallélisme des formes.