De nouvelles largesses du CVE en faveur des consommateurs et des opérateurs… 

Le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration qui a communiqué autour de cette mesure la détaille tout en rappelant qu’elle cible les particuliers dont les revenus ont baissé du fait de l’état d’urgence sanitaire décrété.

Ladite mesure est valable pour les personnes ayant des échéances mensuelles de crédit allant jusqu’à 3.000 DH pour les crédits logement et 1.500 DH pour les crédits consommation, y compris ceux contractés auprès des sociétés de financement, note-t-on, tout en précisant qu’environ 400 mille personnes devraient en bénéficier.

Bien entendu, le monde des affaires n’a pas été épargné. Il en va ainsi pour les entreprises, le CVE ayant mis en place un nouveau dispositif, massif, souple dans sa mise en œuvre, en vue de préparer les conditions d’une reprise accélérée de leurs activités. La mesure couvre, spécifie-t-on, l’ensemble des segments des entreprises composant le tissu national. “Damane Oxygène” sera revu et assoupli, avec une amélioration des conditions d’accès au financement pour le redémarrage, en faveur des Très Petites Entreprises (TPE), des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Il sera prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 et aucune sûreté ne sera désormais exigée.

Ainsi, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 MDH seront intégrées dans un dispositif approprié pour le financement de la relance, a fait savoir le ministère, relevant que les mécanismes et les modalités opérationnelles de ce dispositif seront finalisés incessamment par un comité constitué par les Finances, Bank Al Maghrib, la Confédération patronale (CGEM) et le groupement interbancaire (GPBM).

Le CVE s’est également sur le des établissements et entreprises publics (EEP) et convenu de la création d’un fonds de garantie spécifique permettant aux EEP impactés par le COVID-19 de lever de nouvelles ressources financières nécessaires au renforcement de leurs financements permanents. Objectif, assurer un développement soutenable et durable de leurs activités.

Ainsi, « l’État manifeste ainsi un engagement fort pour la relance économique, et soutient les banques pour l’octroi de financements massifs auprès de tous les segments des entreprises, privées et publiques, en vue de préserver l’emploi, réduire fortement les crédits inter-entreprises, et restaurer la confiance », précide le communiqué des Finances.

Avant de clôturer ses travaux, les membres du CVE ont pris acte du lancement réussi du processus d’élaboration des plans de relance sectoriels par les départements concernés et la CGEM et ce, conformément à la démarche entérinée lors du dernier CVE. Plans devront faire l’objet d’étude et de discussion lors des prochaines réunions du CVE, avant d’être consolidés et mis en cohérence dans le cadre d’un plan de relance global.