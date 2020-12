De passage en Libye, le ministre turc de la Défense H. Akar, met en garde K. Haftar

La Turquie réagira à toute attaque des forces fidèles au maréchal Khalifa Haftar contre ses troupes déployées en Libye, a prévenu Hulusi Akar ; ministre turc de la Défense nationale lors d’une visite à Tripoli. «Haftar et ses forces doivent être conscients du fait qu’ils seront considérés comme des cibles légitimes en cas d’attaque visant les forces turques», a déclaré le ministre dont le pays soutient le gouvernement d’union nationale (GNA) dans le conflit libyen.

C’est grâce à l’assistance militaire turque que les forces pro-GNA ont réussi à repousser en juin 2020 une offensive des pro-Haftar lancée en avril 2019 en vue de s’emparer de la capitale libyenne Tripoli. Depuis lors, le GNA contrôle l’ensemble du nord-ouest du pays. La Turquie a énormément investi en Libye et dispose d’une base navale dans le port de Misrata, et possède une base aérienne à l’aéroport de Mitiga (Tripoli), cela sans compter le réaménagement de sa plus grande base militaire sise à al-Watiya, à la lisière de la Tunisie.

Plus tôt dans la semaine, K. Haftar a appelé à «chasser l’occupant» turc en soulignant qu’il n’y aurait «pas de paix en présence d’un colonisateur sur nos terres». Un appel qui a précédé la visite de hauts responsables égyptiens du renseignement à Tripoli, dans le sillage du déplacement du ministre turc de la Défense.

Après la chute du régime Kadhafi en 2011 dans le sillage des « Printemps arabes », la Libye est dirigée depuis 2016 par deux autorités rivales, dont le GNA basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale, et un pouvoir incarné par le maréchal Haftar, homme fort de l’est du pays.