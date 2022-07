Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques : La FM6E surfe sur la vague

Cette deuxième édition, qui devait initialement se tenir en 2020 après une première édition en 2018, est une grande rencontre pour lancer officiellement la Décennie des Nations unies pour les Sciences océaniques au service du Développement durable (2021 à 2030). L’initiative veut fournir très rapidement les connaissances scientifiques qui permettront de protéger les océans dont le rôle dans l’équilibre climatique de la planète est aujourd’hui considéré comme décisif.

Dans son rôle de membre Fondateur de l’Alliance pour la décennie de l’océan, la Fondation s’est particulièrement impliquée dans cette décennie, dont Lalla Hasnaa est marraine de l’Alliance, un regroupement de haut niveau qui fait avancer la décennie dans le monde.

À Lisbonne, la Fondation a organisé, vendredi, avec ses partenaires, la commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI-UNESCO), la Fondation portugaise Ocean Azul, FUGRO et l’Institut National de Recherche halieutique, un événement parallèle sur le rôle des ONG africaines dans cette décennie des Sciences océaniques. Et a exposé le travail mené, pendant ses 20 années d’existence, avec l’ensemble de ses partenaires notamment la société civile marocaine dans la protection des plages, du littoral, des mers et des océans. Elle a présenté ses actions de sensibilisation, d’éducation et de prise de conscience menées auprès des associations nationales qu’internationales.

Elle a également expliqué la collaboration qu’elle a mise en place depuis 2021 avec la COI-UNESCO qui pilote la Décennie des Nations unies des Sciences Océaniques pour le Développement durable, mettant l’accent sur « la déclaration de Bouknadel » lancée publiquement lors du forum de haut niveau de la décennie de l’océan organisé par la COI UNESCO à cette même conférence à Lisbonne.

Cette déclaration, rédigée en marge de la deuxième édition du dialogue des Fondations, se veut un outil fondamental pour atteindre les objectifs de la Décennie au cours des huit prochaines années.

En outre, deux annonces en clôture de l’événement parallèle ont été révélées par la Fondation dans le cadre de son positionnement sur la coopération Sud-sud et triangulaire en particulier sur le continent africain, à savoir l’octroi de dix bourses à des étudiants africains pour qu’ils étudient les Sciences océaniques, en collaboration avec l’Agence marocaine de Coopération internationale (AMCI), et la création d’un groupe de travail pour mobiliser des Fondations et ONG africaines dans la Décennie des Sciences océaniques.