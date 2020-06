Décrié, le chef de l’État malien tend la main aux opposants

«J’ai suivi avec attention les récents événements qui se sont déroulés dans notre pays. J’ai entendu les colères et les cris, j’ai entendu les revendications et les interpellations », a souligné le Président malien dans un discours à la nation. Tout en annonçant qu’il rencontrera bientôt les partis et associations membres du mouvement du 5 juin qui exigent son départ. « Mon rôle est de prévoir les schémas de confrontations violentes qui ne feront le bonheur de personne. C’est pourquoi j’invite au dialogue et je me réjouis de la perspective de rencontrer bientôt les acteurs du mouvement dit du 5 juin. Car rien ne saurait être au-dessus du Mali ».

C’est l’occasion aussi pour lui de renouveler sa confiance à son Premier ministre Boubou Cissé qu’il vient de reconduire à son poste. Le président malien se dit attentif aux contestations survenues après la publication définitive des résultats des législatives par la Cour constitutionnelle. « Les dernières élections législatives ont fait l’objet de graves contestations dans certaines parties du pays, il nous faut tirer toutes les leçons de ces crispations » a souligné le Président malien qui a rappelé sa pleine disposition au dialogue. « Ma porte est donc ouverte et ma main toujours tendue », a-t-il enfin annoncé.