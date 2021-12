Délais de Paiement : Repli de la moyenne des délais déclarés à 39,4 jours à fin septembre

Publié au niveau de la rubrique de l’Observatoire des Délais de Paiement sur le portail dudit ministère, cette publication à caractère trimestriel s’inscrit dans le cadre de la démarche progressive adoptée par le MEF depuis la première publication effectuée le 31 octobre 2019. Ainsi, la moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des EEP a atteint 39,4 jours à fin septembre 2021 contre 40,4 jours à fin juin 2021. Parmi les Etablissements et Entreprises Publics ayant déclaré les délais les plus longs, on retrouve la Société d’Etudes et de Réalisations Audiovisuelles « SOREAD » SA avec un délai de 339 jours, suivie de loin par l’office Régional de mise en Valeur Agricole de Doukkala avec 139 jours ainsi que l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable à 133 jours déclarés.