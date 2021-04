Délimitation des frontières maritimes: Beyrouth ose l’amendement

A noter que le décret modifie les frontières maritimes sud du Liban avec la Palestine occupée, et donne au Liban une superficie supplémentaire de 2.290 kilomètres carrés au lieu des 860 kilomètres carrés que les États-Unis ont offerts selon la ligne Hoff, c’est-à-dire 1400 km de plus.

Quatre rounds de négociations pour délimiter les frontières maritimes indirectes entre le Liban et la partie israélienne ont été menés depuis octobre 2020 à Naqoura, dans le sud du pays, sous les auspices des Nations Unies et avec la médiation US. Ils n’ont abouti à aucun accord et le cinquième round a été reporté jusqu’à nouvel ordre.

Le Liban qui reste fermement attaché à ses droits maritimes a présenté à la table des négociations des documents et des cartes prouvant ses revendications maritimes.

Trois années après le rapport publié par le US Geological Survey qui a estimé les réserves de gaz dans le bassin oriental de la Méditerranée à 122 trillions de pieds cubes et 1,7 milliard de barils de pétrole, le ministère de l’Energie libanais a assuré que la part du Liban s’élève en gaz à 95,9 trillions et en pétrole à 865 millions de barils sur 45% de sa zone économique maritime.