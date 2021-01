Démarrage de la campagne de vaccination contre la Covid-19

La campagne démarre alors que les cas actifs ont atteint le nombre de 13.995, a précisé le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien de la Covid et que pas moins de 19. 772 cas sont admis dans les unités de réanimation, dont 63 personnes sous respiration artificielle.

L’opération de distribution des premières doses du vaccin réceptionnées ont démarré mercredi sur l’ensemble des régions du Royaume après le parachèvement de toutes les procédures techniques requises.

Le Royaume du Maroc a acquis des quantités de vaccins suffisantes pour 33 millions de personnes (66 millions de doses). Il avait déjà reçu une première livraison du vaccin britannique AstraZeneca, fabriqué en Inde, avant de réceptionner ceux de Sonpharm, le toput ayant été dispatché sur toutes les régions en prévision du lancement de la campagne nationale de vaccination.

Dans le communiqué publié à cette occasion par le cabinet royal, on souligne que « conformément aux hautes instructions royales, cette campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens.

Elle se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens Marocains et résidents dont l’âge varie entre 17 ans à plus de 75 ans. » L’objectif recherché étant « d’atteindre les niveaux escomptés d’immunisation collective et de protéger la population contre cette pandémie », souligne la même source.