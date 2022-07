Dénonçant le déclin de l’Occident : T. Blair charge la Chine…

Lors de la conférence annuelle Ditchley, Tony Blair a appelé à une politique envers Pékin de “force plus engagement”, suggérant que les puissances occidentales devraient augmenter leurs dépenses de défense afin de maintenir leur supériorité militaire tout en étendant leur “soft power” en établissant des liens avec les pays en développement.

Selon l’ancien premier ministre britannique, la Chine a déjà rattrapé les États-Unis dans de nombreux domaines technologiques, tandis que le président Xi Jinping n’avait pas caché son ambition de ramener Taïwan sous la domination de Pékin. Il juge que compte tenu de l’opération militaire « brutale et injustifiée » de l’Ukraine par le président Vladimir Poutine « nous ne pouvons pas compter sur les dirigeants chinois pour qu’ils se comportent d’une manière que nous considérerions comme rationnelle”. « Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas à court terme que la Chine tenterait de prendre Taiwan par la force. Mais nous ne pouvons fonder notre politique sur la certitude que ce ne sera pas le cas », a-t-il déclaré. « Et même en laissant de côté Taïwan, la réalité est que la Chine sous la direction de Xi est en concurrence pour l’influence et le fait de manière agressive. »

T. Blair a déclaré que Pékin serait en compétition « non seulement pour le pouvoir, mais contre notre système, notre façon de gouverner et de vivre » et que l’Occident devait être suffisamment fort pour défendre ses systèmes et ses valeurs. « Le plus grand changement géopolitique de ce siècle viendra de la Chine et non de la Russie », a-t-il déclaré. « Nous arrivons à la fin de la domination politique et économique occidentale. Le monde va être au moins bipolaire et peut-être multipolaire….C’est la première fois dans l’histoire moderne que l’Orient peut être sur un pied d’égalité avec l’Occident », a-t-il assuré.

Avec la Chine – ainsi que des pays comme la Russie, la Turquie et l’Iran – déversant des ressources dans le monde en développement, tout en établissant des liens solides en matière de défense et de politique, A. Blair a déclaré qu’il était essentiel que l’Occident n’oublie pas l’importance du soft power.

« Nous avons une belle opportunité. Les pays en développement préfèrent les entreprises occidentales. Ils sont beaucoup plus sceptiques à l’égard des contrats chinois qu’il y a dix ans. Ils admirent le système occidental plus que nous ne le pensons », a-t-il déclaré.

L’ancien Premier ministre britannique a toutefois demandé aux occidentaux mettre fin de de toute urgence à la « folie » de leur politique intérieure et restaurer « la raison et la stratégie ». « Comment la Grande-Bretagne a-t-elle jamais atteint un point où Nigel Farage et Jeremy Corbyn sont venus pour une période courte mais conséquente pour façonner notre politique ? Ou l’Amérique à un endroit où le fait d’avoir été vacciné dénotait une allégeance politique », s’est-il interrogé. Avant de lâcher que « la folie de notre propre politique doit cesser. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de nous adonner à la fantaisie. Il faut remettre la raison et la stratégie en selle. Et nous devons le faire de toute urgence. »