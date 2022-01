Dépistage de la tuberculose : Une solution high-tech développée par MAScIR

Le test moléculaire, développé par les chercheurs de MAScIR, permet d’obtenir des résultats précis en seulement 30 minutes, contre parfois 8 semaines par les méthodes classiques, apprend-on d’un communiqué. D’autres tests d’identification du matériel génétique de la tuberculose existent, mais doivent être importés et sont relativement couteux.

Le test développé par MAScIR, couplé à un dispositif digital mobile et connecté, développé par les équipes de la Fondation, constitue une solution qui facilite un diagnostic au plus proche des patients à un coût réduit. Cette solution est actuellement en cours de labellisation CE.

Validé par l’Institut Pasteur du Maroc et enregistré auprès de la Direction des médicaments et de la pharmacie relevant du ministère de la Santé et de la protection sociale, le test de dépistage de la tuberculose permettra de réduire les décès liés à la maladie, le diagnostic précoce assurant une meilleure prise en charge, outre le risque de propagation et de contamination.

Au Maroc, plus de 29 000 nouveaux cas de tuberculose ont été détectés en 2021 malgré les progrès réalisés et l’extension du plan stratégique national de prévention et de contrôle de la tuberculose 2021-2023.