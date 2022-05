Déploiement atlantique en Europe de l’Est et du Sud : Une source d’inquiétude pour la Biélorussie

« L’Occident a intensifié collectivement ses activités pour augmenter les formations militaires en Europe de l’Est et du Sud, et une grande partie des forces et des équipements, censés viser à renforcer le flanc oriental de la coalition, ont été transférés depuis la partie continentale des États-Unis », a déclaré E. Kosyguin dans une vidéo. « L’effectif des forces est actuellement d’environ 37.500 personnes, dont environ 24.500 militaires étrangers équipés d’armes offensives modernes, stationnés en Pologne et dans les États baltes », a-t-il ajouté, notant qu’«il y a des forces au frontières avec la Russie et la Biélorussie, qui peuvent former des groupes offensifs en très peu de temps ».

Commentant les activités à grande échelle et les exercices multinationaux baptisés « Protecteur de l’Europe – 2022 », lesquels se déroulent sur les territoires et l’espace aérien des pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est, y compris la Pologne et les États baltes, il a estimé qu’il s’agirait de « préparatifs destinés à mener des opérations militaires sur la voie orientale ».

Ben Wallace, secrétaire britannique à la Défense, a confirmé, il y a une semaine, qu’environ huit mille soldats britanniques participeront cet été à des exercices en Europe de l’Est aux côtés de leurs homologues de l’OTAN « afin de montrer leur solidarité et leur force » face à l’opération militaire russe en Ukraine.

Le 23 mars, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, a annoncé que l’alliance déploierait 4 nouveaux groupements tactiques dans les pays d’Europe de l’Est afin de renforcer ses défenses contre la Russie, portant à 8 le nombre de groupements tactiques déployés de la Baltique à la mer Noire.

Dans le même contexte, Todd Walters, commandant des forces américaines en Europe, avait déclaré le mois mars dernier que « le statut des bases américaines en Europe de l’Est doit être modifié, de temporaire en une présence permanente », notant que les alliés de l’OTAN travaillent avec le États-Unis à cet égard.

Avant le début de l’opération militaire en Ukraine, les États-Unis avaient prévu de déployer 3 000 militaires pour soutenir les forces de l’OTAN en Europe de l’Est, rappelle-t-on.