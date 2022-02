Dépréciation du niveau de vie : L’Exécutif rassure quant à la préservation du pouvoir d’achat

Lors du traditionnel point de presse tenue à l’issue du Conseil du gouvernement, M. Baitas a souligné que l’Exécutif suit « avec le sérieux requis » la question du retard des précipitations et lancera « prochainement » une batterie d’initiatives dans ce sens. Il a rappelé que la précédente saison agricole a été remarquable, et a contribué à la réalisation d’une forte valeur ajoutée agricole et permis la mise à disposition d’importants moyens en matière de fourrages.

Quant à la flambée des prix qui affecte les ménages, le même responsable a assuré que le gouvernement déploie de grands efforts pour la préservation du pouvoir d’achat des citoyens. Notamment en veillant sur la stabilité des prix, via le recours à la Caisse de compensation qui alloue plus de 17 milliards de DH comme subvention aux produits de base. Notant que les prix des produits locaux, notamment agricoles, sont restés stables, le ministre a indiqué que l’augmentation des prix des produits importés s’explique par la reprise de l’économie mondiale et la hausse de la demande sur les matières premières, en particulier le pétrole dont le prix s’approche du plafond des 100 dollars.

Il a aussi souligné que le gouvernement a lancé une série d’initiatives pour la création d’opportunités d’emplois directs, dont les programmes « Awrach » et « Forsa », et engagé le dialogue avec les acteurs sociaux, sans oublier le lancement du chantier de la protection sociale.

La flambée des prix à la pompe inquiète les citoyens. Non seulement ne raison des exigences de la mobilité, mais surtout en craignant que les prix des carburants n’engendrent « l’effet domino » pour se répercuter sur les produits de consommation. On signale que les tarifs du sans-plomb ont atteint 13DH/l et le gasoil 11 DH. Une forte pression sur le pouvoir d’achat est à craindre d’autant plus que les prix des hydrocarbures connaitraient, d’après des opérateurs, d’autres appréciations. Alarmés, les citoyens prévoient de réagir.