Des armes iraniennes pour l’armée irakienne

« Le ministère iranien de la Défense, doté de capacités et infrastructures abondantes, qui sont le résultat des sanctions oppressives de la période post-révolution, est prêt à répondre aux besoins des forces armées irakiennes pour renforcer la puissance défensive de l’Irak ». S’exprimant lors d’une rencontre avec son homologue irakien Juma Anad Saadoun, le général Amir Hatami, a en outre déclaré que: “les peuples iranien, irakien, les pays de la région et l’Humanité tout entière doivent beaucoup aux commandants martyrs Qassem Soleimani et Abou Mahdi al-Mohandess. Les combattants de l’axe de la Résistance ainsi que les nations iranienne et irakienne ne se passeront pas du sang de leurs héros”.

“Aujourd’hui, l’Irak jouit d’une meilleure sécurité que dans le passé, et nous continuons à soutenir le processus politique, la stabilité, la sécurité et l’intégrité territoriale de notre voisin”, a souligné le général Hatami.

“L’Iran et l’Irak ont mené de bonnes coopérations dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et du rétablissement de la sécurité à l’échelle régionale. Nous les considérons comme un bon modèle à suivre. Le développement de l’Irak est nécessaire pour l’instauration de la stabilité et de la sécurité dans ce pays. Nous sommes prêts à participer à la reconstruction et au développement de l’Irak”, a-t-il ajouté.

Le ministre iranien de la Défense a en outre souligné que “les dirigeants iraniens et irakiens ont la volonté politique, au plus haut niveau, d’approfondir leurs relations bilatérales”.

Selon lui, l’insécurité et l’instabilité de la région ne se limitent pas aux dernières années et décennies ; au contraire, la situation a été malheureusement plus ou moins la même au cours des siècles passés, et elle est due à l’intervention d’étrangers et de puissances coloniales et arrogantes, et aujourd’hui la région traverse des conditions très sensibles et difficiles.

“Sans la résistance de la nation, des forces armées et des gouvernements irakien et syrien face aux agresseurs et terroristes criminels, la région aurait pu se trouver dans une situation encore plus dangereuse et dramatique”, a précisé le général Hatami. Il a réitéré que le comportement des grandes puissances, à leur tête les États-Unis, a montré qu’elles ont des plans à long terme pour déstabiliser la région.

“Nous pensons que les pays de la région doivent assurer et gérer eux-mêmes la sécurité de la région, et tant que les forces extrarégionales seront présentes et impliquées, il ne sera pas possible de parvenir à la stabilité et à la paix”, insiste le ministre iranien.

A.Hatami a en outre évoqué les récentes évolutions concernant la normalisation des relations de certains gouvernements avec le régime sioniste, et précise : “Nous considérons cela comme une trahison envers les nations musulmanes”.

De son côté, le ministre irakien de la Défense Juma Anad Saadoun s’est dit satisfait de sa visite en Iran, pays ami, frère et voisin. “Notre premier objectif dans ce voyage est de renforcer et de consolider nos relations bilatérales et notre deuxième objectif est de se familiariser avec les acquis scientifiques et techniques de la RII et d’acquérir des expériences précieuses dans le domaine militaire, d’où la présence d’une délégation de hauts commandants des forces armées irakiennes en Iran.”

Grâce aux échanges bilatéraux, “nous essayons de renforcer les capacités des forces armées irakiennes pour combattre et éradiquer le terrorisme, dont les racines sont toujours actives dans la région, et nous ne ménagerons aucun effort jusqu’à leur destruction complète”, a noté le ministre irakien de la Défense.

“Nous sommes fiers d’avoir pu vaincre Daech en Irak dans les plus brefs délais, et le peuple irakien n’oubliera jamais l’aide des conseillers et en armements de la République islamique d’Iran pour chasser et vaincre Daech, et nous sommes toujours reconnaissants envers l’Iran pour ses aides et soutiens fraternels sans faille au peuple et au gouvernement irakiens”, a également fait remarquer le ministre irakien de la Défense.