Des bases israéliennes dévoilées: Fuite contrôlée ?

« Tsahal », armée de l’entité sioniste, a publié par erreur une carte des sites de tests au coronavirus qui montrait l’emplacement de bases secrètes. La publication accidentelle de ces documents sensibles a été confirmée mardi 23 mars par un porte-parole de l’armée, rapporte le quotidien israélien Haaretz. Les informations classifiées ont été retirées après le signalement du journal.

L’erreur est survenue car le Commandement du Front intérieur de « Tsahal », en charge des opérations d’urgence et de la protection des civils, a téléchargé une carte des installations de tests au coronavirus à travers le pays.

La carte a été publiée sur le site du National Emergency Portal dans le cadre de l’implication du commandement dans la gestion par l’État de la pandémie de coronavirus. La carte montrait non seulement les centres de tests au Covid-19 dans les communautés résidentielles, mais aussi dans les installations de « Tsahal », y compris les bases de l’armée de l’air et du renseignement militaire. Le niveau de détail a permis non seulement d’identifier l’emplacement de ces bases militaires, mais aussi leurs limites exactes. Leurs noms y figuraient également.

La carte a été créée en coopération avec le ministère de la Santé et a été largement mise à la disposition du public jusqu’à ce que Haaretz déclare avoir sonné l’alerte.