Des bombardiers US simulent des frappes nucléaires contre la Russie

En 2020, le nombre de vols effectués par des avions de reconnaissance de l’Otan près du territoire russe a augmenté de plus de 30% par rapport à l’année précédente, a déclaré samedi 5 septembre le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, après la clôture des Jeux militaires internationaux.

«Ces derniers temps, les États membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord ont intensifié leurs activités d’espionnage. L’intensité des vols de leurs avions de reconnaissance à proximité des frontières russes s’est accrue de plus de 30%. En août 2019, il y a eu 87 vols de reconnaissance, cette année, il y en a eu quelque 120», a indiqué S.Choïgou devant les journalistes.

Selon le responsable russe, rien qu’entre le 23 août et le 2 septembre, les chasseurs russes ont décollé au moins 10 fois pour intercepter des avions-espions étrangers au-dessus des mers Baltique, Noire et de Barents.

Le 4 septembre, trois bombardiers stratégiques B 52H de l’US Air Force ont été repérés par les radars russes alors qu’ils s’approchaient de la frontière sud de la Russie. Des chasseurs russes Su-27 et Su-30 ont dû les intercepter au-dessus des mers Noire et d’Azov.

L’Otan a notamment mené ses plus importants exercices aériens de ces dernières années alors que le Forum militaire et technique Armée et les Jeux militaires internationaux se déroulaient sur le territoire russe. Les exercices de l’Otan, qui ont rassemblé plus de 50 avions de combat dont des bombardiers stratégiques B-52, se sont tenus non loin de l’espace aérien russe, a-t-il rappelé. Ces B-52 ont récemment commencé à simuler des frappes de missiles contre le territoire russe lors de leurs vols non loin de la frontière russe, a annoncé dimanche 6 septembre Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense. «Ce qu’il y a de plus alarmant, c’est qu’on assiste actuellement à des vols réguliers avec imitation de frappes de missiles, y compris des missions réalisées par un grand nombre d’avions […]. Pour la première fois depuis longtem

ps, certains appareils -ce sont des avions à long rayon d’action B-52- s’approchent de nos frontières», a indiqué le responsable russe à l’antenne de la chaîne de télévision Rossiya 24.

La Russie a proposé à l’Otan de diminuer le nombre d’exercices militaires pendant la pandémie de Covid-19 et de se mettre d’accord sur d’autres mesures appelées à faire baisser la tension, sans succès. «Mais les missions de reconnaissance ne sont pas si préoccupantes que les tentatives de l’Alliance de montrer sa force», a estimé S.Choïgou.