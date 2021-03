Des bureaux à haute performance environnementale à Casanearshore 

Dans le but de contribuer à la lutte engagée par le Royaume contre le changement climatique, la foncière dédiée à l’immobilier locatif professionnel et aux business parcs dédiés à l’Offshoring de MEDZ, Ewane, s’est engagée dans la conception de bâtiments visant la labellisation BBCA et E+C-, qui n’a encore jamais été attribuée au sein du Royaume. Il s’agit de bâtiments à basse consommation de carbone, à faibles émissions de CO2, depuis la phase de construction jusqu’à l’exploitation.

« Dans le cadre de notre stratégie de développement durable et d’amélioration de la compétitivité de nos actifs, nous aspirons à multiplier les démarches en faveur de la protection de l’environnement dans le secteur du bâtiment, et ce durant tout son cycle de vie » indique Omar Elyazghi, DG de CDG Développement et Président du Directoire de MEDZ.

De son côté, Rachid El Alaoui, DG d’Ewane explique les efforts fournis et les démarches entreprises pour limiter au maximum l’empreinte carbone. « Avec nos partenaires, nous avons dû repenser notre façon de travailler afin de nous adapter aux exigences environnementales requises pour la réalisation de bâtiments bas carbone. A titre d’exemple, une grande réflexion sur les matériaux a été menée, étant donné que leur production, transformation et transport dégagent du CO2. Le choix et la combinaison de ces matériaux a été un élément central dans notre démarche » relève-t-il. Tout en précisant le recours à « moins de béton et avons innové pour concevoir de nouveaux matériaux à faible impact environnemental qui n’existaient pas sur le marché, comme les briques en terre crue… De plus, pour réduire les déplacements et limiter les émissions de dioxyde de carbone, il a fallu privilégier des circuits courts d’approvisionnements et avoir recours à des entreprises locales. La conception architecturale a également fait l’objet d’un grand travail d’innovation pour suivre une logique de conception sobre et réfléchie. »

O. Elyazghi ajoute que « le développement de ces bâtiments représente un excellent exemple de mise en œuvre de la politique de décarbonisation du Groupe CDG, qui vise à nous orienter vers davantage d’investissements durables et responsables, tout en garantissant la compétitivité de nos parcs, et par conséquent celle de nos clients ».

Par ailleurs il s’agit également de bâtiments à énergie positive, c’est-à-dire qu’ils produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Aussi, et afin d’optimiser les besoins énergétiques de ces bâtiments, plusieurs paramètres ont dû être considérés comme le recours à une architecture bioclimatique, une isolation thermique performante, des équipements peu énergivores (ex : la ventilation, la climatisation ou le chauffage), etc. Toutes ces innovations ont pour but de faire évoluer les méthodes de construction en faveur de la transition énergétique afin de lutter contre le réchauffement climatique. Pour les futurs exploitants également, ces bâtiments présentent plusieurs avantages. « Nous serons à même d’offrir à nos clients des espaces de travail sains et confortables où il fait bon vivre. Ce type de construction devrait également leur permettre de réduire leur consommation d’énergie et de réaliser d’importantes économies sur leurs factures», note R. El Alaoui. Afin de limiter les impacts environnementaux de cette opération de construction et assurer aux futurs occupants des conditions de vie saines et confortables, contribuer à améliorer leur cadre de vie, préserver leur santé, etc., les labels BBCA et E+C- devraient être complétés par la certification HQE & le label OSMOZ. « Nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu impliquer le plus possible des prestataires locaux et d’avoir pu favoriser l’introduction de solutions innovantes dans le secteur du bâtiment au Maroc, tout en contribuant à la préservation de l’environnement. Par ailleurs, je reste persuadé que cela constituera un facteur de compétitivité de nos parcs en particulier, et de la destination Maroc en général, la performance environnementale étant de plus en plus considérée comme un atout de taille dans le bâtiment » affirme également O. Elyazghi.

Autre innovation introduite dans ce projet, l’utilisation du processus BIM (Building Information Modeling), qui offre de multiples avantages pour concevoir, construire et gérer plus efficacement des bâtiments et des infrastructures. Parmi les bénéfices offerts, une visualisation plus aisée et plus précise de l’état d’avancement du chantier, une optimisation des coûts, une meilleure maîtrise des délais, un gain en productivité et une meilleure qualité. Par ailleurs, avec le BIM, Ewane Assets sera à même de proposer une manière plus efficiente d’exploiter les bâtiments et permettra d’optimiser le facility management.