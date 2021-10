Des camionneurs marocains bloqués au Mali : Un nouveau forfait anti-marocain ?

C’est le site Le360 qui en a fait état, en reprenant à son compte une vidéo tournée par des chauffeurs marocains qui fait état de la nouvelle attaque survenue à quelques kilomètres de la frontière entre le Mali et la Mauritanie, non loin de la ville de Nioro.

«Plusieurs camionneurs, dont des Marocains sont actuellement bloqués, attendant que la situation évolue positivement», ajoute-t-on. Le média n’indique pas s’il s’agit encore une fois d’une attaque armée ou si les camionneurs ont été simplement empêchés de poursuivre leur chemin dans le territoire malien.

Le site Yabiladi rapporte, lui, les précisions de Hassan Naciri, ambassadeur du Maroc au Mali. «A ce stade et selon les informations dont nous disposons, il n’y a aucune victime marocaine à déplorer», a précisé le diplomate.

Des sources sur place affirment, de leur côté, que «tout indique que les Marocains n’étaient pas été visés» par cette attaque.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, deux chauffeurs marocains ont été abattus par des éléments armés au Mali, tandis qu’un troisième a été blessé et un quatrième n’a pas été touché. Tous se dirigeaient vers la capitale, Bamako, à bord de camions chargés de marchandises. Dans un communiqué, la diplomatie malienne avait «vivement condamné» cette attaque, qualifiée de «lâche et barbare» et perpétrée par des individus armés « non identifiés», dans la commune de Didiéni, région de Kayes.

Les dépouilles mortelles des deux camionneurs ont été rapatriée le 17 septembre arrivées à l’aéroport Agadir-Al Massira à bord d’un vol en provenance de Bamako via Casablanca pour leur inhumation au Maroc.