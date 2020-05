Des chercheurs marocains passent le génome du Covid-19 au peigne fin

Cette étude a mobilisé une Coalition constituée de chercheurs du laboratoire de Biotechnologie Médicale de la faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, de la faculté des sciences de Rabat, du Pôle des Urgences Médico Chirurgicales de l’hôpital d’Instruction Militaire Mohammed V et de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé.

Les travaux de cette étude (disponible sur la plateforme preprint : https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.03.074567v1), ont permis de déterminer la répartition géographique des génomes de virus dans plus de 58 pays, décrivant la diversité génétique, l’évolution du virus et les changements génétiques les plus importants dans son génome permettant l’identification de mutations les plus pertinentes, indique un communiqué du laboratoire de Biotechnologie Médicale de la faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.

Les résultats permettront de meilleures stratégies pour confronter la propagation du virus et améliorer les possibilités de prise en charge de la pathologie du Covid-19.

Ces travaux rentrent dans le cadre du grand projet Genoma (www.Genoma.ma), du laboratoire MedBiotech visant à créer une plateforme nationale d’analyse des séquences de tous les génomes marocains, tels que le génome de référence humain marocain et les génomes des bactéries et virus issus d’échantillons marocains disponibles au niveau national ou sur les banques de données internationales, conclut le communiqué.