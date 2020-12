Des élus US somment D. Trump à retirer les soldats en opération au Yémen

Le projet de loi, qui contient désormais la signature de vingt députés des deux partis, indique que la participation militaire non dévoilée des États-Unis dans la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen a contribué à la plus grande crise humanitaire au monde.

Le projet somme également le président D. Trump à retirer les forces US des hostilités au Yémen, au plus tard 30 jours après la date de son adoption. Il prévoit le retrait « des forces US impliquées dans la direction, la coordination, et le soutien aux forces militaires saoudiennes ou émiraties, dans le cadre d’opérations militaire » contre les forces yéménites et Ansarullah. Le projet exclut, en outre, les forces US participant à des opérations contre Al-Qaïda et ses alliés.

Il a été transmis à la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants pour examen. Le projet doit être approuvé avant les vacances de Noel, sinon il sera annulé et présenté de nouveau par les membres de la nouvelle chambre des représentants.