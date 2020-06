Des funérailles «politiques» de G. Floyd à Houston

Le candidat démocrate à la présidence américaine, Joe Biden, se rendra à Houston lundi et y rencontrera la famille de Floyd, ont déclaré les collaborateurs de l’ancien vice-président de Barack Obama. Le rival de Donald Trump qui a fait montre de l’empathie qui manquait à l’actuel hôte de la Maison Blanche, semble gonflé à bloc. Rien de plus normal puisqu’ila réussi à drainer à sa cause un des ténors du Grand Old Party, Colin Powell en l’occurrence. « Je ne peux en aucune façon soutenir le président Trump cette année », a-t-il poursuivi. C. Powell n’avait déjà pas voté pour celui-ci en 2016. A la question de savoir s’il donnerait sa voix au candidat démocrate, il a affirmé sans détour : « Je voterai pour lui. »

Peu après l’entretien de l’ancien chef de la diplomatie US, D. Trump a ironisé dans un Tweet sur le soutien apporté à son rival démocrate par un homme à la réputation, selon lui, « très surfaite ». Sur le même medium, J. Biden s’est réjoui de ces déclarations : « Il ne s’agit pas de politique. Il s’agit de l’avenir de notre pays. Merci pour votre soutien. »