Des H135 pour les FRA : Le parc d’hélicoptères se renforce

Airbus explique le bimoteur léger H135, hélicoptère de référence sur le segment, sera utilisé pour entraîner les pilotes à effectuer un large éventail de missions exigeantes, précise le communiqué de l’avionneur.

Arnaud Montalvo, responsable Afrique et Moyen-Orient chez Airbus Helicopters, s’est déclaré satisfait de cette collaboration. « Nous sommes fiers que les Forces Royales Air aient choisi le H135 pour leurs missions d’entraînement. Il s’agit d’un hélicoptère multirôle fiable et économique, parfaitement adapté à la transition vers des avions plus complexes« , a-t-il dit. « Nous sommes sûrs que les H135 seront un atout majeur pour leur flotte et nous sommes impatients de leur apporter le meilleur soutien en coopération avec notre partenaire stratégique Heliconia avec son entrée en service dans le pays », a-t-il ajouté.

Selon Airbus, le contrat couvre un ensemble de services d’assistance comprenant la livraison d’appareils d’entraînement au vol et la formation de pilotes instructeurs et de pilotes de maintenance, fait savoir le communiqué, soulignant que le programme de formation permettra aux FRA de tirer pleinement parti des capacités multi-missions du H135, telles que les LVN et le treuillage.

Avec plus de 130 unités exploitées par des agences militaires dans le monde entier pour des missions d’entraînement, le H135 certifié IFR est une référence pour les hélicoptères d’entraînement militaire dans le monde, ayant déjà réalisé plus de 400.000 heures de vol d’entraînement militaire. Cette nouvelle commande étend la flotte mondiale à 12 clients militaires, dont les forces armées du Royaume-Uni, d’Australie, d’Allemagne et du Japon.