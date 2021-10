Des liens stratégiques forts entre Téhéran et Moscou : Le chef de la diplomatie iranienne avertit Tel-Aviv

H.A. Abdellahian a annoncé qu’ « un document de coopération stratégique entre l’Iran et la Russie sera signé prochainement » ajoutant que « l’Iran et la Russie ont des positions identiques sur les questions régionales ».Il a également noté « la nécessité de lever les restrictions de précaution liées à la limitation de la propagation du virus Corona pour les hommes d’affaires iraniens », notant qu’ »en raison de la vaccination de plus de 70% de la population iranienne avec des vaccins anti-covid 19, toutes les restrictions sur les vols commerciaux vers et de l’Iran ont été levés ».

Sur la question palestinienne, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que son pays « a des positions claires concernant la Palestine et ne tolérera pas les mouvements israéliens ». Quant au dossier syrien, il a précisé qu’ »il existe un accord bilatéral sur la nécessité de résoudre cette question ».

H. A. Abdollahian a également ajouté que « son pays compte organiser une réunion avec les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de l’Afghanistan, à laquelle la Russie participera dans un proche avenir », soulignant que « nous participerons à la réunion de la proposition de Moscou sur l’Afghanistan qui se tiendra dans la capitale russe ».

Dans un autre volet de ses déclarations, il a exprimé son mécontentement face au rejet par l’Agence internationale de l’énergie atomique de « la condamnation de l’incident terroriste dans la ville de Karaj »ajoutant que « la volonté de Téhéran d’organiser les procédures de la visite du chef de l’AIEA Rafael Grossi dans le pays ».

Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé que « l’Iran est prêt à reprendre les négociations à Vienne sur le plan d’action global dès que possible ».

Dans sa conférence de presse avec S. Lavrov, il a évoqué la manœuvre militaire « Fatehan al-Khaybar » que l’Iran a menée près de la frontière nord-ouest du pays. « l’Azerbaïdjan a jusqu’à présent mené 6 manœuvres avec des parties extérieures, tandis que l’Iran n’a effectué qu’une seule manœuvre », a-t-il relevé.

Pour rappel, Kamal Kharazi, chef du Conseil stratégique des relations étrangères iraniennes et ancien ministre des Affaires étrangères, a invité les responsables azéris à « se débarrasser de l’illusion d’acheter la sécurité des forces étrangères », les appelant à s’appuyer sur leur propre peuple. Il a déclaré que « l’Azerbaïdjan a un peuple combattant et héroïque qui est capable de maintenir la sécurité de son pays par lui-même », estimant que « le recours à des étrangers pour assurer la sécurité est une solution illogique et déraisonnable ».Selon lui « les motivations des étrangers, leurs buts et intérêts sont illégaux et pourraient conduire à une concurrence militaire dans la région et nuire aux pays hôtes et même les détruire ».

K. Kharazi a également souligné que « l’entité sioniste qui se faufile en Azerbaïdjan a de mauvaises intentions et veut allumer les feux de la guerre dans la région », considérant que « le gouvernement actuel en Azerbaïdjan commet une erreur stratégique ».