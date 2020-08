Des médecins appellent à désengorger les services de réanimation

Les deux structures proposent de tenir compte de «l’augmentation exponentielle redoutée des cas de contamination au SARS-CoV-2» pour «réfléchir à une stratégie de gestion». Ceci permettrait de «contrôler efficacement l’évolution de l’infection», surtout que ces dix derniers jours, «les cas actifs recensés quotidiennement ont décuplé et les décès ont été multipliés par cinq».

Autre «indicateur important de la pression sur le système hospitalier», le nombre de cas en réanimation «poursuit son accroissement», avertissent les auteurs du document. De ce fait, ils conseillent de tenir compte de «l’adaptation des moyens disponibles à l’intensité de la propagation virale et aux capacités d’accueil hospitalières locales».

Le document rédigé par 27 professionnels de la santé revient notamment sur la gestion des tests sérologiques, la prise en charge des patients, symptomatiques ou non, ainsi que le renforcement des mesures préventives. Et recommande cette forme de tests en cas de «diagnostic initial pour les patients symptomatiques sans signes de gravité, avec non-disponibilité immédiate d’un test RT-PCR».

Le document souligne que l’analyse de sérologie devrait viser en premier lieu les patients «suivis en ambulatoire, cabinets ou cliniques privées» ou ceux en zones éloignées, chez qui les symptômes sont évocateurs d’une éventuelle infection au virus.

D’après ces professionnels de la santé, ce test doit être effectué aussi pour détecter des anticorps chez le personnel soignant asymptomatique, «chaque 15 jours» ou en complément de détection de cas contacts. Le même protocole doit être suivi pour détecter des anticorps chez ces cas contacts, «à J7 en complément de détection par RT-PCR».

Par ailleurs, le test sérologique servira au personnel d’hébergement collectif ne montrant pas de symptômes. Cette analyse sera initiale ou complémentaire à une identification de cas contacts par RT-PCR.

Pour ce qui est de la prise en charge des patients, ces experts estiment que le diagnostic et le suivi des lésions pulmonaires liées à une infection à la covid-19 «doit se faire prioritairement au sein de structures d’hospitalisation publiques et privées», de manière à ce qu’elles «suffisent à elles seules pour poser le diagnostic positif». Ces médecins préconisent un scanner thoracique, «sans injection et en mode basse dose», en cas de «symptômes respiratoires évocateurs, relevant d’une prise en charge hospitalière, chez un patient covid+ ou suspect». Un scanner avec injection est par ailleurs recommandé, «en cas d’aggravation secondaires des symptômes ou en réanimation». Ce protocole ne sera pas indiqué dans le cadre du dépistage sur les cas asymptomatiques.

Face à l’évolution épidémiologique, «le SAMU-Centre 141 ne peut, à lui seul, être le point d’entrée de tous les appels et rester pleinement disponible pour les urgences, dans un contexte de forte mobilisation». Ainsi, les médecins estiment «nécessaire» de «préserver exclusivement l’accès aux capacités de prise en charge des urgences vitales, des cas graves et/ou complexes» à ce service. Pour les autres cas, il faudra «privilégier les autres circuits existants», comme les numéros verts, les services de protection civile, les SAMU privés ou les médecins de ville.

Pour rappel, le taux d’occupation des lits d’hospitalisation dans les trois hôpitaux de campagne situés au niveau de Casablanca-Settat s’est élevé, à la date du 31 juillet, à plus de 83,77%, soit un total de 1 616 lits occupés, apprend-on auprès de la Wilaya de la région.

Ces lits se répartissent sur l’hôpital de campagne à la Foire Internationale de Casablanca (550 lits occupés) et ceux de Benslimane (676) et d’El Jadida (390), précise la même source dans un communiqué. D’autres patients sont hospitalisés dans d’autres hôpitaux de la santé publique de la région.

Ces trois hôpitaux de campagne disposent d’une capacité litière globale de 1. 929 lits, dont 700 lits à la Foire Internationale de Casablanca, 690 à Benslimane et 539 à El Jadida, rappelle-t-on. Ce dernier peut accueillir jusqu’à 940 lits en cas de besoin…