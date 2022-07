Des missiles russes pilonnent Odessa : Pression continue sur Kiev

Rendant état des derniers développements sur le théâtre d’opération ukrainien, le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que les missiles navals de haute précision avaient détruit un navire de guerre ukrainien et des missiles antinavires Harpoon de fabrication US.

Le communiqué a indiqué que des avions de l’armée de l’air ukrainienne stationnés à l’aéroport de la base militaire de Kanatovo, dans la région de Kirovograd, ont été touchés par des armes navales et aériennes de longue portée et haute précision. Et fait noter qu’à la suite du pilonnage intense des sites des bataillons 108 et 109 de la 10e brigade des forces armées ukrainiennes dans la ville de Verkhny Kamenskoïe de la République populaire de Donetsk, plus de 70 pour cent de la brigade a été éliminé.

Selon le communiqué, des armes de haute précision de l’armée de l’air russe ont assené ses coups aux dépôts d’armes et de munitions de la 28e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes.

Le communiqué a également indiqué que les forces opérationnelles et tactiques de l’aviation, de l’armée et des missiles ont bombardé neuf postes de commandement, dont le centre de commandement conjoint du Groupe Kakhovka des forces ukrainiennes dans le village de Govtnev dans la région de Nikolaev et deux postes de commandement des 54 et 65 brigades mécanisées des troupes des forces armées ukrainiennes à Kurakhovo, dans la République de Donetsk et Novodanilovka, de même dans la périphérie de Zaporozhye, et sept dépôts de munitions et de carburant ont été détruits dans plusieurs localités.

Le communiqué a fait savoir que les frappes aériennes russes avaient détruit deux unités des forces armées ukrainienne ainsi que deux batteries d’obusiers «777M » de fabrication US dans la banlieue d’Artemovsk, dans la République de Donetsk et un complexe de Guerre électronique de Bukovel près de la ville de Nikolaev.

Le communiqué a fait noter que trois pelotons de lanceurs “Grad” avaient été détruits dans les plusieurs localités et deux pelotons d’artillerie “Msta-S”, automoteurs et huit pelotons d’artillerie, “Msta B” et 18 pelotons d’artillerie de l’obusier D-20.

Le communiqué a ajouté que les systèmes de défense aérienne russes avaient abattu cinq drones ukrainiens en un jour dans la région de Kherson et Tobolskoye, dans la région de Kharkov et Shcherbaki, à la périphérie de Zaporozhye, ainsi qu’au-dessus de la ville de Donetsk, 10 lance-roquettes Uragan et Himar ont également été interceptés dans les villes de Novo-Nikolayevka dans la région de Zaporozhye.