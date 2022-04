C. Swing a indiqué aux médias que « les banques du pays s’attendent à ce que la croissance de l’économie allemande ralentisse à environ 2 % d’ici la fin de cette année ». Plus tôt, les principales institutions économiques allemandes ont réduit de près de moitié leurs prévisions de croissance du PIB du pays en 2022 en raison de la crise en Ukraine, qui devrait désormais croître de 2,1 % au lieu des 4 % prévus.

Selon les médias US, citant le banquier allemand, « la situation s’aggravera si les importations ou les approvisionnements de pétrole et de gaz naturel russes sont suspendus, auquel cas une grande récession en Allemagne sera presque inévitable ». Dans ce cas, a ajouté C. Swing, les mesures de soutien de l’État aux entreprises allemandes seraient « une question urgente et un problème aigu ». La Banque centrale européenne a de nouveau appelé à des mesures pour lutter contre l’inflation.

Selon l’Office fédéral allemand de la statistique, l’inflation annuelle du pays, selon des estimations préliminaires, s’est maintenant accélérée à 7,3 % contre 5,1 % le mois précédent.

De son côté, Christian Lindner, ministre allemand des Finances, a déclaré que « l’Allemagne ne peut se passer du gaz russe pour le moment, voire les sanctions imposées à Moscou dans ce secteur nuiront plus à l’Europe qu’à la Russie ». Avant sa réunion à Luxembourg avec ses homologues de l’Union européenne, il a ajouté : « Nous devrions envisager d’imposer des sanctions sévères, mais pour le moment, l’approvisionnement en gaz russe ne peut pas être remplacé ».

Avant l’opération militaire russe en Ukraine, l’Union européenne importait 40 % de ses besoins en gaz de Russie, et l’Allemagne était la plus dépendante du gaz russe, qui représentait 55 % de sa consommation. La Russie a prouvé au cours des dernières décennies qu’elle est un fournisseur fiable de ressources énergétiques et, selon les données officielles, la société russe « Gazprom » a exporté en 2020 environ 157 milliards de mètres cubes de gaz.