Des relations stratégiques entre le Maroc et la Colombie: Rabat et Bogota entendent fructifier la coopération bilatérale

Lors d’une réunion de travail, sous format virtuel, Nasser Bourita ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, et Claudia Blum, ministre des Relations Extérieures de Colombie, ont réaffirmé la volonté commune des deux chefs d’État de poursuivre la consolidation du partenariat multidimensionnel existant entre le Maroc et la Colombie, notamment dans le cadre d’une coopération Sud-Sud agissante et mutuellement avantageuse.

A cet égard, les deux responsables ont procédé à un échange de vues quant aux relations stratégiques et exemplaires unissant les deux pays et ont examiné les nouvelles perspectives liées au partenariat bilatéral, indique un communiqué conjoint rendu public à l’issue de cette visioconférence. Les deux ministres se sont félicités de la dynamique positive et soutenue caractérisant les relations entre la Colombie et le Maroc aussi bien au niveau politique, économique que culturel, reflétée par un dialogue politique fluide et constructif, et appuyée par une convergence de vues sur plusieurs questions d’ordre régional et international. Ils ont salué, à cet égard, l’échange fructueux ayant caractérisé la troisième réunion des Consultations Politiques, organisée à Rabat, le 14 février 2020.

Par ailleurs, les deux responsables se sont engagés à poursuivre mutuellement la dynamique de coopération sectorielle avantageuse et diversifiée entre Bogotá et Rabat, consacrée par la deuxième session de la Commission Mixte Colombie-Maroc, tenue à Rabat, le 13 février 2020, en tirant pleinement profit du grand potentiel dont disposent les deux pays dans différents domaines prioritaires, tels que l’agriculture, le tourisme, l’artisanat, la sécurité, la culture et le sport. Dans ce sens, la cheffe de la diplomatie colombienne a réitéré l’invitation adressée à N. Bourita d’effectuer une visite de travail et d’amitié en Colombie. A l’issue de cette rencontre, les deux ministres se sont réjouis de la volonté commune de renforcer le cadre juridique bilatéral et ont relevé les perspectives positives qu’il offrira dans divers domaines d’intérêt commun.