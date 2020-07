Des roquettes «diplomatiques» contre les intérêts US à Bagdad

De nouvelles roquettes ont visé des intérêts américains en Irak, a annoncé dimanche l’armée. Une des roquettes a été interceptée par un tir de missile US avant de s’échouer sur une maison habitée en en blessant un des occupants. Le vice-président du parlement irakien, Hassan al-Kaabi, et le chef du comité pour la sécurité et la défense ont considéré ce test comme un «geste provocateur».