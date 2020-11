Des sanctions US ciblent un leader libanais de plus, G. Bassil

L’information avait été annoncée vendredi dernier par le Wall Street Journal . Elle a été confirmée quelques heures plus tard sur le site officiel du Trésor américain. Ce dernier affirme avoir imposé des sanctions à G. Bassil dont le parti représente le plus grand bloc au parlement libanais.

Les sanctions font partie de la campagne de pression maximale de l’administration Trump contre l’Iran et ses alliés dans la région. Les États-Unis sanctionnent les responsables du Hezbollah depuis des années et ont récemment commencé à cibler des politiciens proches du groupe. Immédiatement après l’annonce officielle, J. Bassil a tweeté que les sanctions ne lui faisaient pas peur.

Le secrétaire US au Trésor Steven Mnuchin a souligné que « la corruption systémique dans le système politique du Liban « exemplifiée par Bassil » a contribué à empêcher la formation d’un gouvernement efficace ». Cependant, des officiels américains de haut rang ont réfuté le fait que les sanctions imposées à G. Bassil soient liées à la formation du gouvernement libanais toujours en cours d’élaboration.

La présidence libanaise assure vouloir des « preuves » de la part de l’administration US qui a sanctionné une des figures de proue du système politique libanais. Le leader du Courant patriotique libre s’est lui défendu de baisser les bras face au diktat US et rappelle que le véritable enjeu des sanctions ne saurait être correctement lu qu’à l’aune des bonnes relations entre sa formation et la résistance libanaise représentée par le Hezbollah.

G. Bassil avait remis à leur place et les envoyés de Washington et l’actuelle ambassadrice américaine à Beyrouth lorsqu’il défendait les intérêts de son pays es qualité de chef de la diplomatie libanaise. Depuis, il a été désigné comme « cible » pour les sanctions US…