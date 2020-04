Des socialistes « liberticides » ?

On ne comprend plus rien à cette grammaire politique qui fait qu’un ministre socialiste puisse défendre un projet de loi éminemment liberticide et foncièrement rétrograde ! Le texte en question, lié aux réseaux sociaux, est tenté par un verrouillage systématique de ces nouvelles sources d’information qui, débarrassées de toute tutelle, gênent aux entournures. Et le drame dans tout cela, c’est que c’est bien Mohamed Ben Abdelkader, actuel ministre de la Justice, qui porte le projet de loi à bras le corps.

Pourtant, un responsable un brin socialiste ne devrait pas s’inscrire en faux vis-à-vis de la loi suprême du pays dont nombre d’articles consacrent la liberté plus que son contraire. Plus, il devrait s’atteler à repousser au loin tous les murs susceptibles de porter ombrage aux libertés.

Certes, le projet de loi 22-20 d’inspiration pénale n’honore en rien ni son concepteur, ni son rapporteur. Car à passer au peigne fin ses dispositions, on se retrouve face à un corpus qui non seulement est éminemment liberticide, mais aussi et surtout chargé de toutes les assurances dont ne tireraient profit que les conglomérats et autres puissants intérêts économiques qui trônent en bonne place dans le pays.

On est donc en droit de nous interroger pour qui roule l’actuel ministre de la Justice ? Et quels intérêts l’ont mandaté pour les servir de la sorte ?

Dans cette équation, nul besoin de se triturer les méninges pour se convaincre que les intérêts du peuple passent, eux, par la case des pertes et profits. C’est-à-dire, pour faire court, sacrifiés !

Mais poussons le raisonnement plus loin. Y a-t-il une force au monde capable de contrecarrer une volonté populaire lorsque celle-ci prend les allures d’un tsunami ? Echaudé et scandalisé, le Vulgus Pecum a le droit de boycotter aujourd’hui, comme demain, les produits et autres services jugés non conformes à ses attentes. Ou répondant à des intérêts qui s’inscrivent en faux vis-à-vis de ses convictions profondes. Que l’on (re)lise l’histoire pour se rendre vite à l’évidence de la vivacité du mouvement BDS dont la résistance a pu venir à bout des multiples manœuvres et autres pressions exercées par de puissants lobbies sionistes.

Le socialiste M. Ben Abdelkader n’ignore certainement pas ce combat mené à l’échelle planétaire. Pourquoi dès lors s’ériger en porte-voix d’un Exécutif qui n’est pas à une saillie liberticide près ? Pourquoi guerroyer à l’ombre pour faire passer un texte qui viole les dispositions constitutionnelles ?

Assurément, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la tête de nos gouvernants. Ceux-là mêmes dont la faillite en matière de communication n’a fait que précipiter les citoyens, tête baissée, vers des moyens d’information moins conventionnels et plus démocratiques. Ce n’est pas parce que l’aubaine ramadanesque permet à quelques chaines de télévision de cartonner (tout est relatif par ailleurs) en terme d’audimat que le paysage audiovisuel est sauf pour autant !

En tout cas, ce n’est certainement pas de la sorte que le Royaume réussira à consolider son softpower.

Affaire à suivre…