Des ventes automobiles en berne au mois d’octobre

Par segment, le marché des Véhicules Particuliers a été le moins impacté, affichant un repli de -2,5% en y-o-y à 11 546 nouvelles immatriculations tandis que celui des Véhicules Utilitaires Légers totalise 1 625 unités vendues, soit une chute de -17,8% comparativement à octobre 2019.

Le cumul des ventes depuis le début de l’année s’établit à 99 165 unités, soit une baisse de -24,1% comparativement à la même période un an plus tôt, intégrant 86 771 livraisons de véhicules particuliers, en dégradation de -25,3%, et 12 394 immatriculations pour les VUL, en recul de -14,4%.