Désormais, la Covid-19 a laissé sur le billard plus de 1.000 personnes

Dr. Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, a assuré ors du point de presse quotidien du ministère de la Santé, que le suivi de la pandémie fait que le pays affiche « 157,2 infections cumulées pour 100 000 habitants». Une évolution qui s’accompagne par d’autres indicateurs plus ou moins encourageants. Ainsi, on a enregistré 1 315 nouvelles guérisons dans le pays, ce qui porte à 41 901 le nombre total, soit un taux de rémission de 73,4%. En revanche, 27 morts sont à déplorer, portant à 1.011 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,8%. Ces décès ont été enregistrés à Casablanca (8), Marrakech (3), Fès (3), Tanger (2), Sefrou (2), Meknès (1), Chefchaouen (1), Tétouan (1), Chichaoua (1), Agadir (1), Inzegane (1), Oujda (1), Beni Mellal (1) et Tinghir (1).

Désormais, le pays compte 14 173 cas actifs sous traitement (39 pour 100 000 habitants en moyenne). Comme auparavant, ils se répartissent principalement entre Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Rabat-Salé et Fès-Meknès. Le nombre de patients en état critique atteint 183 cas, dont 44 sous respirateur invasif.

La répartition géographique des infections au cours de ces dernières 24 heures confirme la région Casablanca-Settat dans le rôle de leader avec 421 cas (306 à Casablanca, 39 à El Jadida, 28 à Mohammedia, 18 à Settat, 13 à Nouaceur, 11 à Berrechid, 4 à Mediouna et 2 à Benslimane), talonnée en cela par Marrakech-Safi avec 194 cas (126 à Marrakech, 34 à Kelaa des Sraghna, 18 à Chichaoua, 11 dans la province de Rhamna et 5 à Youssoufia), Fès-Meknès, avec 178 cas ( 77 à Fès, 34 à Meknès, 25 à Taza, 13 à Ifrane, 8 à Taounate, 8 à Boulemane, 5 à El Hajeb, 4 à Moulay Yacoub et 4 à Sefrou), Rabat-Salé-Kénitra avec 100 cas (28 à Skhirat-Témara, 21 à Rabat, 14 à Salé, 14 à Sidi Kacem, 11 à Sidi Slimane, 9 à Kénitra et 3 à Khemisset).

Loin derrière, en dessous du seuil des 100 infections, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima suit avec 83 cas (41 à Tanger-Asilah, 28 à Tétouan, 7 à M’diq-Fnideq, 5 à Larache et 2 à Al Hoceima), talonnée en cela pas Souss-Massa avec 71 cas (52 à Agadir-Idda-Outanane, 16 à Inzegane-Ait Melloul, 1 à Tata, 1 à Tiznit et 1 à Chtouka Ait Baha), Drâa-Tafilalet avec 66 cas (30 à Ouarzazate, 27 à Errachidia, 6 à Tinghir et 3 à Zagora), l’Oriental avec 49 cas (22 à Guercif, 19 à Oujda, 3 à Nador, 2 à Berkane, 2 à Taourirt et 1 à Jerada) et Beni Mellal-Khénifra avec 27 cas (13 à Beni Mellal, 11 à Azilal, 2 à Khouribga et 1 à Khénifra).

Ce sont les régions méridionales qui présentent le moins de contaminations recensée. Ainsi, Guelmim-Oued Noun compte 13 cas (8 à Tan Tan, 4 à Sidi Ifni et 1 à Assa Zag), suivie en cela par Dakhla-Oued Ed-Dahab avec 13 cas (tous à Dakhla) et, enfin, Laâyoune-Sakia El Hamra avec 6 cas (3 à Laâyoune, 2 à Es-Smara et 1 à Tarfaya).

A la Santé, on assure que le R0, qui était à 1 en début de semaine, a baissé ces derniers jours pour atteindre 0,98. «Nous attendrons quelques jours avant de juger cette baisse. Au début du moins d’août, il a atteint 1,38 alors qu’après la levée du confinement, il dépassait 2», rappelle M. Mrabet qui a appelé à plus de respect des mesures préventives.