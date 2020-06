Deux milliards USD, une bouffée d’oxygène pour un Soudan asphyxié 

La communauté internationale vole au secours du Soudan. Une quarantaine de pays a promis de débourser au total 1,8 milliard de dollars, cela sans compter 400 millions de subventions indirectes de la Banque mondiale, en apurement de ses arriérés.

Une excellente nouvelle pour Abdallah Hamdok car avec une énorme dette publique, de faibles réserves de devises et une inflation galopante, le Soudan traverse une passe difficile. Cet argent va ainsi permettre au Premier ministre soudanais d’engager de profondes réformes et de lancer son plan de soutien aux familles. Un programme destiné à apporter une aide financière directe quotidienne aux citoyens les plus pauvres, explique le chercheur de l’International Crisis Group Jonas Horner :

En promettant une telle enveloppe, la communauté internationale a ainsi appuyé la transition politique en cours. Les pays donateurs et le Soudan ont d’ailleurs fait part de leur volonté de « fermement fonder l’aide financière sur la poursuite des progrès vers l’établissement d’un système politique démocratique et civil ».

Seule ombre au tableau : le pays reste sur la liste américaine des pays soutenant le terrorisme. Il n’y pas encore de calendrier pour le retrait du Soudan de cette liste a expliqué hier le représentant de l’agence d’aide américaine USAID.