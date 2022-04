DGSN 2.0 : Souriez, vous êtes fichés !

Le nouveau service, qui repose sur la plateforme «tiers de confiance national» de la DGSN, permet aux différents organismes issus des secteurs public et privé, de vérifier les identités des personnes physiques souhaitant accéder à ses services en ligne à travers l’identification et l’authentification des usagers des services numériques, le partage des données personnelles exactes en toute sécurité et la souscription à de nouveaux services à distance.

Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l’ADD, a fait savoir que la pandémie du covid-19 a démontré combien le digital est une urgence absolue pour lever le voile sur les aptitudes numériques des administrations, des citoyens et des entreprises.

Pour sa part, Ahmed Laamoumri, secrétaire général du ministère chargé de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, a indiqué que ce nouveau dispositif d’identification et d’authentification des usagers des services numériques va réduire le risque de fraude d’identité et permettre au citoyen marocain d’interagir en ligne de manière sûre et dans le respect de sa vie privée.

Omar Seghrouchni, président de la Commission nationale de contrôle et de la protection des données à caractère personnel (CNDP), a noté que la Commission s’est rapprochée de la solution de la DGSN qui avait déjà commencé à travailler sur ce sujet et a constaté que la plateforme de tiers de confiance national était un concept viable à la faveur de plusieurs tests réalisés avec des entités bancaires qui ont abouti à des résultats satisfaisants.

Une convention de partenariat a été conclue entre l’ADD et la DGSN dans l’objectif d’assurer les meilleures conditions pour la concrétisation de cette nouvelle offre de service.