DHJ vs RCA : La sentence est trop tardive mais pas définitive !

Mettre sept mois pour statuer sur un match en dit long sur la mauvaise gouvernance de la FRMF et de sa clique et non de sa ligue professionnelle ! Les deux comme les autres ne sont pas structurés en pouvoirs et contrepouvoirs, ce principe de séparation des pouvoirs.

La Commission Centrale de Discipline a décidé de reprogrammer ce match DHJ-RCA en rejetant les considérants dès la Commission d’organisation des compétitions de ladite LNFP (Ligue Nationale de Football Professionnel). Cette dernière avait le 9 juin dernier a adressé un prescriptif en se référant au règlement des compétitions et au code disciplinaire. Cette commission qui fait partie des commissions permanentes de la LNFP n’est même pas régie par des compétences statutaires ni réglementaires et se cantonne dans un rôle de coordination avec les commissions permanentes de la FRMF.

Il est à rappeler que le Comité Directeur du DHJ a décidé d’interjeter appel. C’est ce qu’on relève du communiqué rendu public samedi en rappelant que le DHJ épuisera toutes les voies de recours à l’échelle nationale et internationale. Des recours qui risquent de renvoyer cette rencontre aux calendes grecques et fausser le championnat pour ne pas dire la suspendre.

Voilà les conséquences d’une sentence prononcée trop tardivement car la reprise de la BOTOLA commence par une mise à jour d’une quinzaine de matches et finira par la suite par faire jouer des matches chaque trois jours.

La situation va se corser avec le démarrage des autres compétitions des autres divisions dont les jeunes qu’on va faire jouer en ces temps de canicule. Le problème des stades se posera avec acuité sans parler de l’exigence de respecter les protocoles sanitaires drastiques.