Dialogue de sourds sur le programme nucléaire iranien 

Le camp occidental qui craint plus de tension dans la région moyen orientale cherche à siphonner la colère des Iraniens qui entendent venger l’assassinat de l’un des acteurs majeurs de leur programme nucléaire, attribué à Israël. En Amérique, Joe Biden a confirmé mercredi être favorable à un retour de son pays dans l’accord si les autorités iraniennes revenaient à « un respect strict » des limites imposées à leur programme nucléaire, avant des négociations sur les autres menaces posées par Téhéran. Lui emboitant le pas, le chef de la diplomatie allemande tente de recadrer les contours du prochain accord avec Téhéran. « Nous avons des attentes claires à l’égard de l’Iran : pas d’armes nucléaires mais pas non plus de programme de missiles balistiques qui menace toute la région », a souligné H. Maas, alors que l’Allemagne occupe jusqu’à la fin du mois la présidence semestrielle de l’UE.

« En outre l’Iran doit jouer un autre rôle dans la région. Nous avons besoin de cet accord justement parce que nous ne faisons pas confiance à l’Iran », a dit H. Maas, assurant qu’il s’était entendu sur ces points avec ses homologues français et britannique.

A Téhéran, la réaction à ce ramdam n’a pas tardé. « Voici ce que @HeikoMaas et (Berlin, Londres et Paris) doivent faire avant de parler de ce que l’Iran devrait faire », a réagi sur Twitter le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif : « Respectez vos obligations (…) et cessez de violer » l’accord de Vienne conclu en 2015 entre les grandes puissances et la République islamique.

« Mettez fin à VOTRE comportement malveillant dans NOTRE région : ventes d’armes de 100 (milliards de dollars aux monarchies arabes du) golfe Persique et soutien aveugle au terrorisme israélien ». Le Chef de la diplomatie iranienne a critiqué l’intention de l’Allemagne de reconnaître Israël comme un pays européen pour lui fournir immédiatement le vaccin anti-Covid 19 aux sionistes a déclaré : « Arrêtez cet apartheid détestable face au Coronavirus. »

Selon IRNA, le ministre iranien des Affaires étrangères dans un message Twitter faisant référence aux informations de l’agence de presse allemande TRT selon laquelle l’Allemagne s’est engagée à inclure Israël dans l’accord européen pour un accès immédiat au futur vaccin contre le coronavirus, a écrit : « Les Palestiniens ne font pas partie de cet accord. Arrêtez cet apartheid détestable face au Coronavirus !»

Réagissant par ailleurs aux déclarations avancées par son homologue allemand qui vient d’appeler à une renégociation avec l’Iran d’un accord « plus large » au-delà du Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC), le Chef de la diplomatie iranienne a déclaré : « Avant de prononcer un discours sur l’Iran, Heiko Mass et la Troïka européenne doivent faire ce qui suit : « Arrêtez l’apartheid détestable face au coronavirus, respectez vos engagements à l’article de la résolution du Conseil de sécurité, arrêtez de violer le PGAC, cessez votre comportement destructeur dans notre région et la vente d’armes aux pays du golfe Persique dont la valeur a été estimée à 100 milliards de dollars ainsi que votre soutien aveugle aux actes terroristes israéliens. »

Dans des déclarations qui montraient le suivisme allemand vis-à-vis des États-Unis, à l’occasion d’une interview avec l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, H. Mass a indiqué : « Un retour à l’accord nucléaire actuel ne suffira pas. Il va falloir une sorte d’accord nucléaire plus, ce qui est aussi dans notre intérêt ».

«Nous avons des attentes claires à l’égard de l’Iran : pas d’armes nucléaires mais pas non plus de programme de missiles balistiques qui menace toute la région… En outre l’Iran doit jouer un autre rôle dans la région », a prétendu celui dont le pays, signataire du PGAC, n’a jamais pu honorer ses engagements envers l’Iran liés à l’accord multilatéral nucléaire de 2015.

Le ministre allemand a tenu ces propos alors que la République islamique d’Iran a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’est pas question pour elle de négocier pas sur ses capacités balistiques et défensives.

L’actuel président américain Donald Trump, qui quittera la Maison Blanche en janvier, a claqué la porte en 2018 de l’accord conclu par les Etats-Unis, la Chine, la Russie, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni avec l’Iran pour l’empêcher de se doter de l’arme nucléaire, le jugeant insuffisant pour endiguer les comportements « déstabilisateurs » de la République islamique. Dans la foulée, le président républicain a rétabli puis durci les sanctions américaines levées en 2015, au grand dam des alliés européens de Washington qui disent vouloir sauver l’accord mais que Téhéran accuse de n’avoir rien fait pour l’aider à contourner les sanctions US.

Le Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran (CSSNI) a appelé samedi à « renforcer l’unité nationale » après une violente polémique entre le gouvernement et le Parlement à propos d’une loi controversée sur la question nucléaire.

Ce texte a été approuvé mercredi par le Conseil des Gardiens de la Constitution après son vote au Parlement. Pour être promulguée, la loi doit encore être signée par le président Hassan Rouhani, mais celui-ci ne devrait pas se précipiter compte tenu de son opposition au texte.

Selon les médias iraniens, le texte enjoint le gouvernement à prendre immédiatement des dispositions pour produire et stocker au « moins 120 kilogrammes par an d’uranium enrichi à 20 % » et l’appelle à « mettre fin » aux inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Ces deux dispositions, si elles étaient appliquées, iraient à l’encontre des engagements pris par la République islamique lors de l’accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. Elles risqueraient également de renvoyer la question nucléaire iranienne devant le Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui achèverait de tuer cet accord en sursis.