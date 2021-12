Dialogue social : A la Santé, un cycle démarre…

La réunion qui a duré près de trois heures au siège du ministère à Rabat s’est passée dans une ambiance « très positive, et dans un cadre de transparence et d’honnêteté réciproques, surtout après la congestion qu’a connue le secteur de la santé et les protestations répétitives des travailleurs du secteur« , rapporte la Coordination.

Lors de cette réunion, à laquelle a pris part le Secrétaire général du ministère, le directeur des ressources humaines et un conseiller du bureau du ministre, les deux parties ont exprimé leur volonté de surmonter cette ambiance « perturbée pour le bien des travailleurs du secteur« .

Abordant la question des revendications pendantes, les secrétaires généraux de la coordination syndicale et le ministère se sont mis d’accord sur plusieurs points. En tête desquels l’implication nécessaire et continue de la coordination syndicale quadripartite dans toutes les questions et lois qui concernent le personnel de santé, en plus d’institutionnaliser le dialogue sectoriel sous un nouveau format. On a aussi convenu de tenir de multiples réunions techniques et pratiques avec la coordination au sujet de la fonction publique de la santé et les revendications de toutes les catégories de travailleurs de santé.

Le principe d’une réunion, convoquée chaque mois, entre la coordination syndicale et le ministère de la Santé, a été retenu comme mécanisme de suivi et d’évaluation afin d’accélérer le rythme de travail des commissions techniques, développer leurs performances et faire sortir la loi sur la fonction publique de la santé dans les plus brefs délais, a indiqué la coordination. Une première réunion sera donc tenue entre les deux parties le lundi 20 décembre prochain, a annoncé la coordination syndicale.

Attendons pour voir…