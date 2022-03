Dialogue social : Le secteur public à l’honneur

La Commission de dialogue social pour le secteur public, présidée par Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, a tenu, mercredi et jeudi à Rabat, ses deux premières réunions consacrées aux échanges avec l’Union marocaine du travail (UMT) et l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).

Les deux réunions, qui ont connu la participation de représentants du ministère de l’Économie et des finances et du ministère de l’Intérieur, «ont permis d’identifier un certain nombre de dossiers et de questions intéressant le secteur public», a indiqué un communiqué du ministère délégué chargé de la Transition numérique.

Les séances, qui s’inscrivent dans le cadre du dialogue social avec les syndicats les plus représentatifs, interviennent dans le sillage des rencontres tenues les 24 et 25 février dernier sous la présidence du chef de gouvernement. Réunions qui ont notamment débouché sur la constitution de la Haute commission et les Commissions du secteur privé et du secteur public pour le dialogue social.

Cette étape de dialogue social consacre la volonté du gouvernement d’adopter une approche participative caractérisée par la transparence, assure le communiqué, relevant que la réunion a été empreinte de la détermination commune de créer un climat positif et responsable de dialogue.