Dialogue social: Les syndicats se rebiffent 

Deux semaines après l’échec du dialogue social que le ministère du Travail avait abrité, à Rabat, Saad Eddine El Othmani a tenté de relancer la concertation tripartite. Mais il faut croire que la démarche du chef du gouvernement n’aura pas eu l’effet escompté. Les centrales syndicales ont vite fait d’annoncer leur retrait d’un dialogue jugé biaisé. Augmentation du SMIG, licenciements massifs dans le privé à cause de la pandémie, gel des promotions et des salaires dans la fonction publique… Voilà autant de traits marquants de ce round raté par S.E El Othmani.

Pour les centrales syndicales qui n’ont pas apprécié leur exclusion du Comité de veille économique (CVE), l’heure est grave et milite en faveur de la mise en place d’un «Comité de veille social». Les syndicats sont échaudées à l’idée de voir le gouvernement céder aux sirènes du Patronat qui exigent plus de souplesse dans la gestion des emplois et, donc, des licenciements pour “raison économique”. Plus, les centrales mettent dos-à-dos et l’Exécutif et le Patronat en faisant valoir ce que le projet de loi de Finances rectificative prévoit en conditionnant l’appui public à la reprise économique, à la préservation de plus de 80 % des salariés déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et à la régularisation rapide de la situation des employés non déclarés.

Pour les syndicats, il ne s’agit-là ni plus ni moins que d’un “blanc seign” accordé par l’Exécutif aux patrons pour qu’ils procèdent à des licenciements massifs. A la crise sanitaire aux répercussions socio-éonomiques incalculables se greffe, donc, une crise profonde de confiance. L’Exécutif et son chef sont dès lors appelés à revoir leurs démarches vis-à-vis des syndicats pour que le dialogue social aboutisse. Et la mise en place d’un Comité de veille social n’apparaît nullement comme un luxe en de pareilles circonstances!