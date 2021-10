Dialogue stratégique USA-Russie : Reprise en terrain neutre…

La nouvelle réunion, à huis-clos et en l’absence des médias, a commencé jeudi vers 08H00 GMT, a indiqué un membre de la Représentation permanente de la Russie à Genève. Les discussions entre les délégations menées par la numéro 2 du département d’Etat, Wendy Sherman, côté américain et par le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, côté russe, devraient prendre une bonne partie de la journée.

Mercredi, Bonnie Jenkins, sous-secrétaire d’Etat US au désarmement, avait souligné lors d’un colloque que les Etats-Unis souhaitent que la réunion de jeudi aboutisse à des « étapes concrètes ». Outre le désarmement, les discussions doivent porter sur les nouvelles technologies, l’espace et l’intelligence artificielle (IA), avait-elle précisé, selon l’agence ATS.

C’est la Russie qui reçoit cette fois-ci. La dernière réunion fin juillet s’était tenue à la Représentation permanente des Etats-Unis, perchée sur une colline de Genève, à quelque centaine de mètres seulement de la Représentation russe. Les deux parties avaient alors surtout évoqué le contrôle des armements.

Lors de leur sommet historique le 16 juin, J. Biden et V. Poutine -qui sont à la tête des deux plus grands arsenaux nucléaires du monde- avaient insisté sur la nécessité de se parler, malgré les nombreuses sources de discorde. Ils avaient souligné que même au plus fort de la Guerre froide, Moscou et Washington dialoguaient pour éviter le pire.

Washington n’oublie pas Pékin

Il faut croire le même exercice, plus militaire que diplomatique, a été aussi mené avec la Chine. Ainsi, des représentants des armées américaine et chinoise ont eu des discussions « franches et approfondies » cette semaine sur un éventail de questions de défense, a fait savoir mercredi le Pentagone, alors que Washington et Pékin ont des intérêts rivaux dans la région indo-pacifique.

Michael Chase, un des hauts représentants du département US de la Défense en charge de la Chine, a mené les entretiens par visioconférence mardi et mercredi avec le commandant Huang Xueping, a rapporté le Pentagone. « Au cours des échanges, les deux camps ont eu une discussion franche, en profondeur et ouverte sur un éventail de questions » affectant la relation sino-américaine en matière de défense, a-t-il indiqué. « Les deux camps ont réaffirmé le consensus de maintenir ouverts les canaux de discussion », a ajouté le Pentagone dans un communiqué.

Ces échanges sont survenus deux semaines après que les Etats-Unis ont annoncé avoir scellé un pacte sécuritaire avec la Grande-Bretagne et l’Australie dans le cadre duquel cette dernière va recevoir des sous-marins à propulsion nucléaire, un accord dénoncé par la Chine.

Dénommé « AUKUS », le pacte est considéré comme une démarche des alliés occidentaux pour contrer une potentielle hégémonie de la Chine en Asie du Sud-Est et au-delà, particulièrement en mer de Chine méridionale.

Il s’agissait du seizième cycle des Discussions sino-américaines de coordination de politique de défense. Le précédent remontait à janvier 2020, lorsque l’administration de l’ancien président américain Donald Trump était en poste.