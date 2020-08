Difficile reprise économique en zone MENA 

La société indépendante de recherche économique, basée à Londres, a noté dans sa nouvelle évaluation de l’état du COVID-19 que la crise pourrait à terme laisser des séquelles économiques très profondes. « Des données récentes ont déjà montré que le chômage en Egypte a augmenté, et une enquête de la Chambre de commerce de Dubaï a montré que plus de 75% des entreprises de voyages et de tourisme pourraient fermer leurs portes d’ici la fin de l’année », notent les auteurs du rapport.

Le Golfe avait été l’épicentre de l’épidémie de coronavirus dans la région ayant représenté environ 80% des nouveaux cas entre avril et mi-juillet, ont -ils fait observer. La réponse rapide des autorités qui ont imposé des verrouillages stricts ainsi que des tests à grande échelle ont permis une réduction du nombre de nouveaux cas quotidiens depuis le début du mois de juillet, note le rapport, affirmant cependant que les cas aux Emirats arabes unis (EAU) ont commencé à augmenter ces dernières semaines pour atteindre leurs niveaux les plus élevés depuis la mi-juillet.

« Les autorités ont déjà prévenu que si les choses continuent de se détériorer, elles pourraient réimposer le couvre-feu national et les programmes de stérilisation ». Selon James Swanston, économiste spécialisé de la région MENA chez Capital Economics, « Dubaï est l’économie la plus vulnérable de la région aux mesures de distanciation sociale, aux interdictions de voyager et aux verrouillages », prévenant qu’il y a un risque réel que la crise déclenche de nouveaux problèmes d’endettement dans l’émirat.

Quant à l’Egypte, où l’on craignait que l’assouplissement du verrouillage soit intervenu trop tôt, elle enregistre une augmentation de nouveaux cas quotidiens à la fin mai et au début juin. « Depuis, le nombre de nouveaux cas quotidiens est passé d’une moyenne de près de 1500 à moins de 200 ».

Pour leur part, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et le Liban ont vu le virus se propager rapidement ces dernières semaines. « Ces économies sont les plus vulnérables de la région à un nouveau resserrement des mesures d’endiguement, et les reprises pourraient s’avérer encore plus faibles que ce que nous prévoyons actuellement », a relevé le même économiste.