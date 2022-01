Digital Nation : Lancement de la marque « MoroccoTech »

« MoroccoTech » a pour ambition, d’une part de positionner le Maroc comme destination numérique de choix à l’international, d’autre part, de créer une dynamique globale qui profitera à l’ensemble des écosystèmes marocains dans leur transformation numérique. Cette initiative issue d’une démarche partenariale « public-privé », est la déclination d’un mouvement mobilisateur et fédérateur des différents acteurs de l’écosystème digital marocain.

« Cette journée est une célébration du digital Made in Morocco », a mentionné G. Mezzour lors de son allocution. La ministre a également mis l’accent sur la détermination du Maroc à s’ériger comme un hub digital régional, à travers la marque Morocco Tech, notamment en valorisant ses atouts de « destination tech » : « Le Maroc dispose en effet d’un des viviers de talents le plus attractif de la région et une des meilleures infrastructures du continent. Le Royaume peut également reposer sur un nombre important d’entreprises innovantes qui accompagnent des clients au Maroc et dans le monde, notamment dans le domaine de l’offshoring. Il démontre ainsi sa capacité à développer un écosystème digital compétitif à l’international, grâce à ses offres adaptées et à son accompagnement sur-mesure des investisseurs, permettant d’attirer plusieurs entreprises technologiques prestigieuses à s’établir et investir au Maroc », a plaidé la responsable.

Chakib ALJ, Président de la CGEM, a également ajouté que « la marque Morocco Tech sera aussi bien portée par le secteur public que par les acteurs privés dans le cadre d’une gouvernance efficace et orientée résultats. La CGEM est parfaitement consciente du rôle d’une transformation technologique réussie pour renforcer la compétitivité et l’attractivité de notre économie à l’international, mais aussi pour accélérer la création d’emplois et de valeur ajoutée, en adéquation avec le Nouveau Modèle de Développement. Nous travaillerons, avec et à travers l’APEBI, en étroite collaboration avec le ministère de la Transition Numérique, l’AMDIE et l’AUSIM pour atteindre les objectifs fixés et positionner notre pays comme l’une des meilleures destinations de technologie et d’innovation dans le continent et au monde ».

En fédérant l’ensemble des parties prenantes engagées dans la transformation digitale et à travers le lancement de la marque MoroccoTech, le Royaume a défini son objectif : se hisser au rang de place digitale mondiale. C’est avec cette ambition que tous les partenaires se sont réunis autour de cette nouvelle identité nationale, décidée pour renforcer le poids du numérique dans notre économie et amplifier son impact positif sur la société. En effet, seul un « mouvement » collectif peut activer les leviers nécessaires pour le rayonnement et l’attractivité numérique du Royaume.