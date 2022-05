Digitalisation : Atos et inwi accompagnent Umnia Bank dans la transformation de son SI

Le partenariat entre Atos et inwi pour Umnia Bank concerne plusieurs volets, notamment la fourniture et la gestion des infrastructures Cloud sur deux géographies, l’infogérance du système d’information de la banque, la gestion du parc utilisateurs, la sécurité et la gestion des points d’accès internet, ainsi que l’infrastructure sécurisée du réseau télécom, indiquent Atos et inwi dans un communiqué conjoint. A cette occasion, le Directeur Général de inwi, Mohammed Benmahjoub, a indiqué que « ce projet d’envergure s’inscrit dans la continuité de nos engagements à apporter aux entreprises marocaines des solutions digitales et de connectivité de pointe et à forte valeur ajoutée. Le réaliser en partenariat avec Atos, le leader des services IT au Maroc, confirme l’engagement fort pour accompagner Umnia Bank dans ses projets ambitieux de transformation digitale ». En effet, l’opérateur global inwi est engagé, depuis plusieurs années, sur toute la chaîne de valeur pour l’accélération de la transformation digitale des entreprises marocaines. Un engagement matérialisé par la mise en place d’infrastructures de services cloud et CyberSécurité souveraines aux normes et standards de l’industrie.

Alpha Barry, Directeur d’Atos en Afrique, a rappelé de son côté que « Atos a une forte expertise dans la transformation digitale de nombreux clients du secteur bancaire. En travaillant main dans la main avec inwi, leader des télécommunications au Maroc, nous sommes en mesure de proposer des solutions sur mesure pour Umnia Bank et de l’accompagner dans ses démarches d’innovation. » Leader mondial des services de cybersécurité, du cloud et des solutions numériques pour le secteur de la finance, Atos a également fait du « Digital Workplace » un axe stratégique et accompagne ses clients à recueillir tous les bénéfices d’un environnement de travail numérisé.

Atos s’appuie sur l’expertise de ses équipes dans le monde, en Afrique et au Maroc, et apportera à ce programme d’externalisation son expertise sur des projets d’outsourcing dans divers domaines d’activité, y compris celui du secteur financier. inwi et Atos, de par leur expertise et connaissance du secteur bancaire, confirmée par la réussite de nombreux projets auprès de grandes institutions financières, mettront en service les synergies nécessaires pour accompagner Umnia Bank à relever ses challenges en termes de transformation digitale et pour répondre à son ambition de rester la banque participative de référence au Maroc. « Nous sommes confiants que ce projet capital pour Umnia Bank renforcera les capacités de notre banque en termes d’agilité, d’efficience et de transformation digitale. Nous nous donnons ainsi les moyens d’accélérer notre développement et accompagner efficacement un marché en profonde mutation », affirme Adnane El Gueddari, Directeur Général, Umnia Bank, cité dans le communiqué. Umnia Bank a su, en quelques années, réinventer le marché du financement participatif, en adaptant son offre et son organisation, pour répondre à son ambition de devenir la banque participative de référence. Umnia Bank a notamment relevé des défis majeurs pour soutenir à la fois son développement mais aussi l’évolution de ses offres en termes d’expérience client, de banque en ligne et plus largement autour de la digitalisation des services.