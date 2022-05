Digitalisation : L’ADD et la CMR s’allient

Sous la présidence de la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, et de la ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, l’ADD et la CMR ont procédé, jeudi 5 mai 2022, à la signature d’une convention-cadre de partenariat, indique un communiqué conjoint des deux institutions.

A travers cette convention, l’ADD et la CMR ambitionnent de mutualiser leurs efforts pour une transformation digitale réussie à travers le développement de projets communs autour des technologies digitales avancées (intelligence artificielle, blockchain…), l’interopérabilité et l’échange de données, la formation numérique et le développement de l’inclusion numérique, précise la même source. Ce partenariat vient confirmer la volonté et la détermination des deux parties à faire de l’innovation technologique un levier d’amélioration du service rendu au citoyen. L’objectif étant de fournir un service public de qualité et d’offrir un climat de confiance et de transparence à l’ensemble des usagers.

L’ADD a pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens.

La CMR est investie d’une double mission sociale et financière. De par sa mission sociale, la Caisse est en charge de la gestion des régimes de pensions militaires et civiles du secteur public ainsi que les prestations pour le compte de tiers. De par sa mission financière, la Caisse assure la gestion des fonds de réserve et l’amélioration continue de leur performance.