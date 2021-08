Diplomatie iranienne : Plus « active et équilibrée », selon A. Abdellahian

A. Abdellahian a expliqué que sa politique étrangère « sera fondée sur les principes de dignité et de sagesse et sur la défense des intérêts du pays », notant que sa priorité « sera les pays voisins et l’Asie ».

Plus tôt dans la journée, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a contacté à son homologue iranien pour le féliciter d’avoir accédé au poste de ministre des Affaires étrangères du gouvernement du président iranien Ibrahim Raissi.

Auparavant, le Conseil iranien de la choura avait accordé sa confiance à tous les ministres proposés dans la formation du gouvernement du président I. Raissi, à l’exception du nom proposé pour le portefeuille de l’éducation.

Lors d’une séance publique, le président iranien a remercié l’Assemblée consultative islamique d’avoir examiné la nomination des ministres proposés, affirmant qu’il s’agit « d’une manifestation de la démocratie, où les députés examinent les nominations et les options des candidats avec intérêt et responsabilité ».

Il y a quelques jours, A. Abdellahian a annoncé que « le renforcement des relations avec les pays voisins, les pays islamiques et asiatiques « sera une priorité absolue pour le ministère des Affaires étrangères dans les années à venir », lors d’un discours qu’il a prononcé lors de la discussion de la composition du gouvernement dans le Parlement iranien.