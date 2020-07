Dissensions entre Alger et le Caire sur le dossier libyen

Le transfert d’armes aux tribus libyennes est susceptible de créer une situation similaire à celle qui règne en Somalie, estime A. Tebboune. «Au cours des dernières 24 heures, j’ai observé plusieurs tentatives d’imposer le port d’armes aux tribus libyennes […]. C’est une situation dangereuse qui pourrait pousser la Libye à la même situation qu’en Somalie», a déclaré le Président algérien lors d’un entretien accordé aux médias locaux.

Le chef d’État algérien a souligné que son pays ne soutenait pas les décisions unilatérales concernant la Libye mais «n’agissait pas» pour autant contre. Il a aussi profité de l’occasion pour souligner que les diplomaties algérienne et turque collaboraient ensemble sur le dossier libyen. Pour rappel, le Président turc avait fait un déplacement à Alger il y a quelques mois pour affranchir l’establishment algérien vis-à-vis de ses desseins en terre libyenne.

Pour nombre d’analystes, la sortie médiatique du chef de l’Etat algérien s’explique par son refus de voir l’Egypte s’impliquer davantage en Libye, pays qui représente aussi un réél danger pour la stabilité algérienne.

Le Raïs égyptien qui a mobilisé autour de lui des représentants de tribus libyennes avait évoque une possible intervention armée en Libye si les forces du gouvernement de Tripoli, soutenues par la Turquie, continuent leur avancée vers l’est du pays, relate l’AFP. Si “on répondra à votre demande d’intervention, on se conformera aussi à votre ordre de retrait” avait tenu à souligner le maréchal al-Sissi face à ses hôtes libyens.

La Chambre des représentants égyptiens a approuvé à l’unanimité l’envoi «d’éléments de l’armée égyptienne dans des missions de combat hors des frontières de l’État égyptien pour défendre la sécurité nationale égyptienne», selon un communiqué du Parlement. S’il ne cite pas le nom de la «Libye» dans son communiqué, les débats eux portaient bien sur ce pays voisin, note l’AFP. Le vote, à huis-clos, intervient quelques jours après que le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi eut déclaré que l’Égypte ne resterait pas «inerte» dans le conflit libyen face à une «menace directe» sur sa sécurité nationale.

La Libye est plongée dans le chaos depuis 2011 lors de l’intervention internationale à l’initiative de la France de Sarkozy.

Le pays est divisé en deux camps rivaux: d’une part le Gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj qui siège à Tripoli et est reconnu par la communauté internationale, d’autre part un gouvernement parallèle élu dans l’est du pays soutenu par le maréchal Khalifa Haftar qui a depuis avril 2019 plusieurs fois essayé de s’emparer de Tripoli.

Le GNA est soutenu par la Turquie, qui a des militaires sur place, et le second par l’Égypte voisine, les Émirats arabes unis et la Russie.

L’Égypte avait déjà averti en juin que toute avancée des forces du GNA vers l’Est pourrait déclencher une intervention militaire égyptienne. Tripoli avait qualifié la position égyptienne de «déclaration de guerre». Et mobiliserait des troupes pour changer la donne depuis la base d’Al-Ouatiya.